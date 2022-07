Dead Space Remake progresse, avec EA Motive maintenant en alpha

Le remake du jeu d’horreur classique culte Espace mort se fait dans les délais. Selon le studio EA Motive, le projet a atteint le niveau alpha il y a quelques semaines et subit actuellement des tests réussis. Les développeurs ont fêté cette occasion particulière avant de reprendre leurs tâches habituelles le 29 juillet au matin.

Le film d’horreur aura une présentation de gameplay à part entière à l’automne. Les créateurs du remake de Dead Space, qui ont donné la priorité à une communication ouverte et régulière avec les fans, ont exprimé leur bonheur d’avoir atteint le stade alpha dans un tweet partagé sur Twitter.

De même, les écrivains sont probablement enthousiasmés par les progrès réalisés jusqu’à présent et ont une vision très optimiste de l’avenir.

Le remake de Dead Space comportera des visuels plus à jour et des commandes réactives, mais les créateurs s’engagent à maintenir l’atmosphère étrange et troublante de l’original. Le titre comprendra également une amélioration de l’audio et de l’intelligence artificielle.

La date de sortie pour PC, PS5 et Xbox Série X | Les versions S du jeu sont le 27 janvier 2023 et EA Motive travaille dur pour créer une réplique appropriée du chef-d’œuvre d’horreur de 2008.

L’équipe de production a récemment parfaitement travaillé avec la base de fans, anticipant avec impatience le retour d’Isaac Clarke. Par exemple, l’équipe a fait quelques ajustements après avoir entendu des critiques sur la partie audio de la production, qui au début n’avait pas complètement convaincu les fans de l’œuvre originale.

De plus, le remake de Dead Space promet une variété de scénarios possibles. En particulier, les créateurs s’efforceront d’améliorer les parties les moins populaires de l’original et d’ajouter plusieurs aspects inédits au récit. Le 27 janvier 2023, l’horreur aura sa première mondiale.