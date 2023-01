Dead Space Remake a un mode New Game Plus, voici comment vous le démarrez

Le remake aussi Espace mort est basé sur l’intrigue, le chapitre et le temps de jeu général fortement basé sur le jeu original de 2008, mais il y a quelques innovations. Par exemple, les joueurs sont autorisés à jouer sur un Nouveau mode Jeu Plus se rabattre sur, ce qui devrait rendre le jeu d’horreur un peu plus intéressant pour beaucoup.

Dans les lignes suivantes, nous expliquerons les différences dans ce mode et comment vous le déverrouillez.

Dead Space (2023): Voici comment vous débloquez New Game Plus

Le jeu original n’a pas de mode New Game Plus, donc l’implémentation de cette même fonctionnalité dans le remake 2023 est un ajout très bienvenu pour de nombreux fans de la série. Mais comment débloquer ce mode ?

Pour déverrouiller New Game Plus, vous devez d’abord jouer à travers l’histoire principale de « Dead Space », qui se compose d’un total de 12 chapitres. Cela signifie que vous avez terminé chaque chapitre, envoyé avec succès le boss final dans l’au-delà virtuel et vu les crédits scintiller sur l’écran.

Ainsi, si vous avez terminé avec succès le premier tour, vous pouvez Menu principal du jeu un nouveau Sauvegarde New Game Plus début. Cela redémarrera le jeu, mais vous aurez toujours toutes les ressources, armes, améliorations et crédits que vous avez débloqués lors de la première partie.

Quels changements apportera New Game Plus ?

Vous recevrez également le Combinaison de niveau 6 Combinaison avancée pour Isaac Clarke et rencontre des adversaires plus forts. Vous devriez également rechercher un nouveau Variante fantôme des Nécromorphes embauche qui veut t’apprendre la chair de poule. Cependant, les développeurs n’ont pas voulu partager les détails avec les joueurs. Espérons que les bestioles ne soient pas trop méchantes et méchantes !

Nouveau : Une fin secrète

Mais pour de nombreux fans, cela devrait être l’essentiel fin secrète être le plus intéressant. Cela ne peut être déverrouillé qu’en mode New Game Plus et est complètement absent du jeu original. Ainsi, en plus des divers Trophées PlayStation une autre aide à la motivation pour commencer le remake de « Dead Space » une deuxième fois après le générique.

mises à jour: Dans notre guide, nous expliquons comment vous pouvez déverrouiller la fin secrète.