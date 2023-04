Dead Ringers: Quand la SÉRIE UNMISSSIBLE de Prime Video avec Rachel Weisz est présentée en première

in

L’actrice Rachel Weisz donne vie aux deux rôles principaux de cette série qui promet d’être un succès.

© Prime VidéoRachel Weisz joue dans la série Prime Video

Sonneries mortes C’est le nouveau projet de l’actrice Rachel Weiz qui vise à être un succès de Prime Video et nous vous dirons quand est la première de la sériedans lequel l’actrice La momie donne vie aux deux rôles principaux.

Et c’est que l’oscarisé joue Beverly et Elliot Mantlejumelles gynécologues qui jouent dans le thriller psychologique sexuel basé sur la création de David Cronenberg.

+ Quand est diffusée la première de Dead Ringers et de quoi parle la série de vidéos Prime ?

Dead Ringers sera diffusé le 21 avril sur Prime Video. En plus d’être la protagoniste, l’actrice de désobéissance, Le préféré et Veuve noire Elle est également productrice exécutive de la série limitée de six épisodes.

La série a été écrite et produite par Alice Birch, une dramaturge nominée aux Emmy Awards connue pour des projets comme personnes normales, Succession et L’émerveillement. D’autre part, ainsi que Rachel Weiszla série a aussi dans sa distribution avec britne oldford (L’Académie des Parapluies), Coquelicot Liu (Tu ferais mieux d’appeler Saul), michel chernus (rupture), jennifer ehle (Zéro sombre trente) et Emilie Meade (Le diable).

synopsis officiel de Sonneries mortes de Prime Vidéo: « est une version moderne du thriller de David Cronenberg de 1988 avec Jeremy Irons, et mettra en vedette Rachel Weisz comme des jumelles qui partagent tout : drogues, amants et un désir inébranlable de faire tout ce qu’il faut, même de repousser les limites de l’éthique médicale, dans un effort pour remettre en question les pratiques désuètes et mettre les soins de santé des femmes au premier plan« .

