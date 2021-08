Dead by Deadlight annonce un nouveau DLC « Hellraiser »

Depuis son lancement sur PC en 2016 et son arrivée sur consoles l’année suivante, « Dead by Deadlight » a réussi à rassembler un culte avec ses mécanismes de jeu de survie en ligne divertissants, ajoutant au fil des ans certaines des franchises d’horreur les plus importantes de l’histoire. du cinéma et de la télévision, et s’apprête à ajouter à ses rangs l’une des plus grandes icônes des années 80.

À travers les médias sociaux officiels du jeu, l’équipe de Behaviour Interactive a révélé un teaser spécial et une œuvre d’art conceptuelle qui anticipe pour les joueurs l’arrivée de Pinhead, le principal antagoniste de la franchise « Hellraiser », mettant en vedette un concurrent sérieux qui rejoindra votre liste de tueurs. quelque part en septembre.

Pinhead est un personnage créé par Clive Barker pour son roman de 1986 « The Hellbound Heart », qu’il a lui-même réalisé et écrit pour son adaptation sur grand écran en 1987. Le personnage est le leader de la race des Cénobites, qui Ils viennent d’une dimension qui pourrait être confondu avec l’enfer judéo-chrétien, mais ce n’est que le lieu où ils offrent leur propre vision du plaisir : la douleur physique.

L’équipe de Behaviour Interactive a partagé quelques mots de bienvenue à la saga « Hellraiser » dans Dead by Deadlight, ainsi qu’un premier aperçu de ce à quoi ressemblera le personnage dans le jeu : « Pinhead est un explorateur des régions les plus éloignées de l’expérience du monde, en profitant du frisson illimité du plaisir et de la douleur », explique l’équipe créative du jeu.

«Lorsque la boîte / casse-tête connue sous le nom de Lament Configuration (une clé vers une autre dimension) est trouvée dans le royaume de l’entité, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne tombe entre des mains curieuses. Une fois ouvert, il arrive. Ce qui vient ensuite, c’est une douce souffrance qui va se répandre dans tout le royaume », une description tout à fait conforme à ce que nous avons vu dans la saga » Hellraiser « , qui a un remake en route et une série pour HBO.

Certaines notes de test sur le serveur Dead by Deadlight indiquent que Pinhead, tout en conservant les principales caractéristiques de son personnage dans le jeu, est simplement appelé « The Cenobite » dans le jeu. Plus de détails sur ses pouvoirs et capacités dans le jeu seront bientôt publiés.