Dead by Daylight: un nouveau tueur arrive par deux et jette un bébé

Behaviour Interactive a mis fin à la conjecture autour de l’identité du nouveau tueur et a publié une bande-annonce pour le 18e chapitre de Mort à la lumière du jour. Avec Une liaison de parents les développeurs élargissent la tradition interne Les jumeauxce genre de Tueur 2 en 1 est.

Dead by Daylight et le nouveau tueur: The Twin

Le récemment publié Taquin fait croire aux joueurs qu’un Wendigo ou même ça Blair sorcière trouve avec le 18e chapitre dans le titre d’horreur asymétrique. Le soupçon qu’il s’agissait d’une femme tueuse a été principalement soulevé parce que les bruits haletants semblaient indiquer une femme qui n’était plus entièrement humaine.

C’est en fait une femme tueuse, mais les bruits ne viennent pas d’elle, mais du bébé plutôt disgracieux qui s’est niché dans son torse. Parce qu’elle se fraye un chemin dans le line-up meurtrier de « Dead by Daylight » en compagnie, elle porte le nom Les jumeaux. Et ce n’est pas tout pour la convivialité: les jumeaux ont même 2 Moris! Que cela ait à voir avec le fait qu’il s’agit du 22. Tueur actes?

Quelles sont les capacités du Twin? Puisque les nouveaux tueurs sont les frères et sœurs Victor et Charlotte, les deux travaillent ensemble habilement. Avec la force spéciale Bloodbond peut envoyer Charlotte Victor seule sur la tige de Survivorn, afin que les deux puissent être contrôlés indépendamment l’un de l’autre. Avec l’attaque Bondir attaque brutalement bébé Victor, blessant les survivants et se détachant plusieurs effets de statut négatifs en dehors.

Les survivants peuvent même renvoyer brutalement Baby Victor pour se débarrasser du petit monstre. © Behaviour Interactive

A Binding of Kin: nouveaux survivants et nouvelle carte

Bien sûr, les jumeaux meurtriers ne viennent pas seuls, mais avec le nouveau survivant Élodie Rakoto et une toute nouvelle carte, qui est une version alternative de la carte des neiges Ormond est.

Quand paraît le 18e chapitre? La date de sortie finale de « A Binding of Kin » n’a pas encore été fixée, mais les nouveaux personnages peuvent déjà être téléchargés sur le Serveurs PTB de « Dead by Daylight ». Par conséquent, il y a aussi le premier gameplay à voir dans lequel vous Élodie Rakoto et Le jumeau peut expérimenter en action:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂