« Dead By Daylight » révèle la date d’arrivée de « Hellraiser » dans le jeu

Solinotes Eau de Parfum Vanille Solinotes 50ML

La somptueuse Vanille by Solinotes, est un parfum solaire aux accords exotiques, sur un fond d'épices dorées. Il est indétrènable ! C'est un best-seller de la parfumerie moderne, la Vanille se rêvele ici plus solaire que jamais. Elle se déploie en note dominante, affirmant son caractère dans un petit jeu de contrastes emmené par la Fleur blanche et la fève Tonka, le tout sur fond subtilement épicé. Un parfum d'évasion aux accents gourmands... Le petit plus ? Cette eau de Parfum en format 50ml, est made in France ! Son secret ? C'est en fait une pyramide olfactive : Fragrance Orientale & Sensuelle NOTES DE TÊTE: Vanille, Fleurs blanches, NOTES DE COEUR: Fèves Tonka, NOTES DE FOND: Epices blanches. Les Mix qu'on préfère : Testez Vanille avec Fleur de Figuier pour une fragrance magnétique, avec Fleur d'Oranger pour un sillage poêtique... Ou créez votre propre mix! Contenance : 50ml