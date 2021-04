Dead by Daylight redessine le look du survivant: Meg Thomas commence

florence by mills Look Alive Eye Balm 12ml

Un baume dmaquillant pour les yeux. Remde parfait aux ftes qui durent jusqu'au bout de la nuit et aux rveils matinaux; le baume pour les yeux Look Alive aide apaiser et rafrachir la zone dlicate des yeux; tout en douceur et d'un simple geste. labor partir d'un puissant mlange de peptides pour aider claircir les cernes; de vitamine B12 pour hydrater et illuminer la peau; d'extrait de champignon des neiges gorg d'antioxydants pour protger de la pollution et d'extrait de malachite riche en minraux pour apaiser la peau. Idal en voyage. Vgan Non test sur les animaux Sans colorant Sans parabne Sans sulfates