Dead By Daylight publie une mise à jour importante qui modifie le jeu

Des notes de mise à jour décrivant toutes les modifications apportées par le développeur du jeu ont été publiées, y compris un nouveau Mort au grand jour mettre à jour.

Et la mise à niveau DBD est énorme, comme vous pouvez le voir dans ces dernières mises à jour. Ces notes de mise à jour sont peut-être les plus importantes du jeu cette année. Les notes de mise à jour mettent en évidence plusieurs ajustements et modifications mineurs, mais plusieurs sont également appelés «modifications importantes».

Le nouveau système d’avancement a été intégré au jeu de base standard auquel tout le monde joue aujourd’hui après avoir eu accès aux serveurs de la version bêta pendant quelques semaines.

Les données ont démontré que les périodes étaient difficiles pour les tueurs en Mort au grand jour, incluant un nouveau système de progression. L’équilibre du tueur a été quelque peu amélioré de plusieurs façons pour qu’il se sente comme une force imparable tout au long d’une épreuve.

Ils pourront détruire les palettes, les murs et endommager les générateurs, le tout à un rythme 10 % plus rapide. La durée de l’augmentation de vitesse que subissent les survivants après avoir été attaqués a également été réduite, ainsi que le temps de recharge des attaques de base réussies, de 10 %. Tout cela aidera les tueurs dans leurs tentatives d’effrayer les témoins lors d’un procès.

Le nouveau système d’avancement ne supprime aucun avantage, équipement ou esthétique déjà acquis sur un personnage, « même si les avoir contreviendrait aux règles du nouveau système », il est essentiel de le mentionner dès le départ. La refonte de la progression, cependant, réduit le temps nécessaire pour mettre à niveau les personnages et obtenir tous leurs avantages.

Quelques ajustements de gameplay de base devraient également simplifier un peu la vie sur Killers (les pauvres). En particulier, il faut désormais 90 secondes à un seul survivant au lieu de 80 secondes pour réparer un générateur. Lorsqu’un tueur donne un coup de pied à un générateur, il démarre également une régression et entraîne une perte de progression de 2,5 %.