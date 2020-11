Dead by Daylight prépare l’annonce de son prochain Assassin avec un teaser

Mort à la lumière du jourL’un des jeux multijoueurs les plus cohérents aujourd’hui, il est resté parmi les titres en ligne les plus populaires grâce à sa densité de contenu profonde. Y faisant allusion, Comportement interactif a produit une quantité notoire d’expansions qui, au fil des mois, ont été chargées de rationaliser les systèmes de production, permettant ainsi de toujours avoir une nouvelle raison de profiter à nouveau de votre proposition. Ainsi, l’intention du développeur est de continuer avec la philosophie appliquée jusqu’à présent, de sorte que, actuellement, ils préparent l’inclusion du chapitre 18.

Cet épisode, il est important de le mentionner, n’a pas encore de date de sortie ni de thème, mais la société a commencé à nous préparer à son arrivée éventuelle via un non publié taquin. Ceci, comme d’habitude dans les plans d’études, ne nous permet pas de déduire beaucoup d’informations sur ce qui s’en vient, mais nous montre ce qui semble être le premier regard sur le prochain Assassin à venir dans le casting des antagonistes du multijoueur asymétrique. D’un autre côté, la communauté a déjà commencé à partager des théories sur l’identité de cette figure énigmatique, y compris des références telles que Wendigo –une créature mythologique– Oui Candyman –extrait du film basé sur le meurtrier Clive Barker-.

Cependant, pour le moment, il n’y a aucune confirmation de ce que l’équipe prépare pour Dead by DaylightMais nous resterons à l’écoute pour le savoir afin d’informer les joueurs PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android sur la façon dont la production fluide sera mise à jour.

