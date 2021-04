Dead By Daylight parle des croisements suggérés par les fans

Le développeur de Mort à la lumière du jour, Comportement interactif, il partage de temps en temps des sondages sur son jeu pour jauger les opinions des joueurs sur différentes questions, d’autres font de nouveau le tour.

Ils se concentrent parfois sur des sujets spécifiques tels que les changements de mécanique ou de personnages, tandis que certains sont plus généralisés, mais ils ont constamment des questions intéressantes sur l’avenir de Dead By Daylight et à quoi ressemblera le contenu dans le futur.

La partie la plus intéressante de la dernière enquête est une section qui interroge les joueurs sur les licences potentielles qu’ils aimeraient voir ajoutées au jeu avec Tueur de démons, l’anti-héros Frayer et les IP les plus populaires incluses comme options de questionnaire possibles.

Cela dit, IP énumérés dans l’enquête sont assez intéressants en eux-mêmes et peut-être aussi passionnants, si vous vous attendez à ce que l’un d’entre eux soit considéré pour Dead By Daylight, vous pouvez entrer le lien ci-dessous pour accéder à l’enquête et trouver la question 17 « Quelle licence possible seriez-vous plus intéressé à être ajouté à Dead By Daylight? »

Le prochain croisement connu de Dead By Daylight est le contenu de Resident Evil qui arrivera en juin.