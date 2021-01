Dead By Daylight obtient un mode daltonien à la suite des commentaires provocateurs de l’un de ses concepteurs

Mort à la lumière du jour a été un succès parmi les joueurs ces dernières années. Nous avons eu des problèmes avec le port Switch – lui attribuant 6/10 étoiles – mais ce jeu d’horreur multijoueur offre toujours beaucoup de plaisir avec des amis. Avec plus de 25 millions de joueurs inscrits, Behaviour Interactive a maintenant révélé qu’un mode daltonien est en route – même si nous souhaitons qu’il arrive dans de meilleures circonstances.

Les militants de l’accessibilité demandent cette option depuis des années et cet incident récent concerne la mise à jour de la version 4.5.0. Il n’a pas encore été mis en ligne, mais il apportera plusieurs modifications au HUD, que les fans ont critiqué pour être difficile à lire si vous êtes daltonien.

Peu de temps après, l’un des concepteurs de jeux de Behaviour Interactive, Ethan « Almo » Larson, était alors capturé en direct faire des commentaires provocants sur la demande:

Cela devient vraiment ennuyeux de bavarder tout le temps sur le mode daltonien, nous l’avons entendu un million de fois, nous le savons. Continuer à nous harceler à ce sujet ne changera rien. Si cela se fait, cela se fera quand nous le ferons, quand nous aurons le temps de le faire, ou si quelqu’un décide que c’est quelque chose qui devrait – cela devrait être fait. Tu sais. Nous, nous savons que beaucoup de joueurs le veulent, nous savons que ce n’est pas un petit nombre. Nous avons compris.

Inutile de dire que cette position a été largement critiquée. Il a attiré des commentaires de Steven Spohn, COO d’Able Gamers et figure bien connue du débat sur l’accessibilité du jeu, qui a conduit à un excuses officielles par Behaviour Interactive. En même temps, ils annoncé qu’un mode daltonien était en fait en cours d’élaboration, commenter « Si ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles nous aurions aimé annoncer cela, nous pensons que le moment est venu ».

Une brève déclaration sur l’accessibilité des daltoniens (fil) pic.twitter.com/6a1jfrNfNu– Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 21 janvier 2021

Dans cette déclaration, Behaviour Interactive a également révélé qu’il offrirait initialement un soutien pour trois types différents de daltonisme, citant le deutéranope (ne peut pas percevoir la lumière verte) tritanope (lumière bleue) et le protanope (lumière rouge). Une date de sortie n’est pas encore confirmée pour cette mise à jour, à part qu’elle sera bientôt disponible. Tout ce que nous savons, c’est que habitude faire partie de la version 4.5.0.

Nous sommes toujours ravis de voir de nouvelles options d’accessibilité ajoutées pour les joueurs. Among Us a notamment ajouté la prise en charge des lecteurs daltoniens avant son lancement sur Switch, et le fabricant d’accessoires Hori a révélé un contrôleur d’accessibilité en novembre. Permettre à plus d’options pour les joueurs handicapés de participer est formidable, mais il est profondément regrettable que la nouvelle ait dû se produire de cette manière.

