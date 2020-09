Dead by Daylight: New Killer est enfin présenté dans la bande-annonce

Mort à la lumière du jour sera bientôt 17e chapitre avec le nom Descendre au-delà publier. Il a récemment été annoncé que deux nouveaux personnages trouveraient leur place dans le jeu d’horreur: Killer The Blight et le survivant Felix Richter.

Dead by Daylight: Descend Beyond avec Felix Richter et The Blight

Jusqu’à ce que un court teaser A ce jour, le développeur Behaviour Interactive n’a pas donné d’autres informations officielles, mais a déjà rendu les nouveaux personnages jouables disponibles pour les tests sur les serveurs PTB.

Maintenant, une bande-annonce a finalement été publiée qui présente le chapitre et les nouveaux personnages plus en détail. UNE une autre carte il y a au fait ne pas.

le Compétences et Avantages Nous vous avons des deux personnages déjà présenté plus en détail.

Qui est le fléau?

The Blight est décrit dans la bande-annonce “Descend Beyond” comme un chimiste intelligent et ambitieux Talbot Grimesqui voulait réellement améliorer l’humanité grâce à ses recherches ambitieuses. La séduction de l’entité, cependant, l’a conduit sur la voie de la connaissance interdite et en a fait le nouveau tueur.

Sa capacité consiste essentiellement en des sprints rapides et en courant contre les murs, ce qui ne ralentit pas ce tueur comme d’habitude, mais lui permet de faire une attaque fatale.

Certains joueurs de longue date auront remarqué que le tueur d’alchimiste leur semble familier. Pourquoi vous expliquons-nous dans ce post:

Qui est Felix Richter?

Non moins excentrique et ambitieux pour enrichir le monde avec sa version, le nouveau survivant est Felix Richter. L’architecte allemand retourna une fois à l’endroit où son père avait disparu et ne fut plus jamais revu par la suite.

Le nouveau Survivor en apporte des intéressants nouveaux avantages avec lui-même. © Behaviour Interactive

Sortie de DbD: Descend Beyond

On ne sait pas encore exactement quand le 17e chapitre de “Dead by Daylight” sera publié. Jusqu’à présent, un seul publier bientôt spécifié. Que le chapitre est toujours en septembre est publié, mais ce n’est pas improbable. Ce mois-ci, il y a aussi la grande mise à jour graphique, qui nous promet un tout nouveau look horreur:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂