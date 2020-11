Dead by Daylight montre le gameplay et les tueurs du chapitre suivant

“A Binding of Kin” est le titre du prochain chapitre du jeu d’horreur Mort à la lumière du jour. Avec une vidéo passionnante, vous avez maintenant un aperçu de ce à quoi vous attendre – y compris les tueurs et le nouveau survivant.

“A Binding of Kin” présente deux nouveaux tueurs, mais ils fonctionnent comme un seul. C’est les jumeaux, Des jumeaux qui font un combo mortel et qui ont l’air vraiment effrayant aussi. Les jumeaux ont grandi ensemble, mais avec une capacité spéciale, ils peuvent se séparer brièvement les uns des autres pour chasser ensemble. Cela les rend deux fois plus dangereux pour les survivants.

Le joueur qui se glisse dans le rôle du tueur dans “Dead by Daylight” a alors le choix de lequel des deux il veut jouer. L’autre jumeau va alors à ses propres affaires.

Dead by Daylight met en jeu un survivant fougueux

Élodie Rakoto entre en jeu en tant que nouvelle survivante. Elle cherche des indices sur le sort de ses parents qui ont mystérieusement disparu. Elle peut obtenir d’autres objets dans des coffres déjà ouverts. Il lui est également possible de tromper l’ennemi en faisant semblant de se cacher alors qu’elle ne le fait pas. De plus, elle peut se libérer de l’emprise d’un tueur s’il la kidnappe et Élodie se bat assez fort.

Vous pouvez en savoir plus sur le nouveau chapitre du jeu d’horreur “Dead by Daylight” dans la bande-annonce horrible. La mise à jour devrait apparaître prochainement, mais n’a pas encore de date de sortie exacte.

