Dead by Daylight: Leatherface devient une vieille mamie avec sa première tenue

Mort à la lumière du jour ne se prend pas toujours trop au sérieux. Vous pouvez maintenant le voir dans la nouvelle tenue pour lui Cannibales alias Leatherface, le Texas Chainsaw Massacre Killer. Oui, le premier look alternatif pour le tueur à la tronçonneuse est enfin là et ce n’est rien de moins qu’une tenue de vieille dame.

Après l’ouverture de la boutique en jeu, Behaviour Interactive a connu des problèmes de licence qui ont empêché l’apparition de nouvelles tenues pour les tueurs sous licence. Le cannibale du film de 1974 « Blood Court in Texas », qui a été ajouté en 2017, a également été touché par ce problème.

Mais maintenant, le cannibale a reçu ses premiers vêtements alternatifs et peut littéralement se glisser dans la peau de sa gouvernante:

Combien coûte la tenue Leatherface? Vous obtenez le rare Vêtements de femme au foyer pour 1080 cellules d’aura dans la boutique en jeu de « Dead by Daylight ». Cela comprend que visage en cuir la vieille dame, une tablier élégant ainsi qu’un décent Attendrisseur de viandecela ne fait pas que battre doucement le schnitzel.

Le cannibale peut également chasser les survivants en tant que vieille dame. © Behaviour Interactive

Le directeur du jeu Mathieu Côté se réjouit de la sortie du premier oufti bonus pour le cannibale et annonce la sortie:

«De toutes les combinaisons différentes que le cannibale s’est créées, la vieille dame est l’une des plus dérangeantes et des plus cruelles. Restez en sécurité, portez votre masque! «