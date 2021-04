Dead by Daylight: Le nouveau tueur viendra de Resident Evil, un nouveau chapitre crossover annoncé

À Silent Hill, Vu et Choses étranges le moment est enfin venu: Mort à la lumière du jour un crossover va avec Resident Evil une! Lors de la vitrine RE d’hier, Capcom a annoncé la bonne nouvelle et a annoncé que la série d’horreur emblématique ferait bientôt partie du jeu d’horreur asymétrique.

Un tueur de Resident Evil pour Dead by Daylight

Un nouveau chapitre en signifie généralement un aussi nouveau tueur et peut-être un nouveau survivant velours Carte. Cependant, on ne sait pas encore qui ou quoi sera choisi pour le nouveau chapitre. Il y a une première pour ça Bande annonce:

Le développeur de DbD, Behaviour Interactive, se sent extrêmement honoré de travailler avec Capcom et d’accueillir bientôt la légendaire franchise Resident Evil dans « Dead by Daylight », comme l’exprime le directeur créatif Dave Richard:

«C’est un honneur et un plaisir absolu d’accueillir le jeu d’horreur de survie original Resident Evil dans l’univers de l’entité. Le résultat est fantastique et surprendra aussi bien les nouveaux joueurs que les vétérans. Les joueurs peuvent s’attendre à un chapitre de contenu emblématique et de nouvelles façons de sacrifier ou de survivre aux survivants, inspirés par la prestigieuse franchise. »

Quand le nouveau chapitre Resident Evil apparaît-il? Le DLC devrait être en Juin 2021 pour PC et consoles. Une date de sortie plus précise n’a pas encore été annoncée.

Quand la divulgation complète aura-t-elle lieu? Au 5e anniversaire from « Dead by Daylight » sur 25 mai 2021 Behaviour Interactive hébergera un flux en direct sur Twitch dans lequel le chapitre Resident Evil sera présenté en détail. Une date de sortie plus précise peut également être indiquée ici.

S’il y a de nouvelles informations sur l’éventuel nouveau tueur ou survivant d’ici là, vous trouverez bien sûr les nouvelles avec nous. Jusque-là, vous pouvez obtenir toutes les nouvelles sur « Dead by Daylight » ici apprendre et toutes les mises à jour à venir Resident Evil 8: Village sur ce Page de sujet Chercher. Vous pouvez également voir la vitrine RE actuelle ici: