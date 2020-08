Dead by Daylight: Le nouveau tueur s’appelle The Blight et vous le connaissez déjà

Certes, nous étions au point de publication de la première bande-annonce au nouveau Mort à la lumière du jour-Killer assez dur à cuire. L’apparence douteuse due au tissu sombre, au bruit des éclaboussures et au bris de verre – quelque chose a sonné d’une manière ou d’une autre.

Mais cela n’a sonné fort que lorsque le nom du nouveau personnage meurtrier de DbD a été annoncé: Le fléau. Et puis il est tombé comme des écailles de nos yeux …

Le nouveau tueur: The Blight dans le chapitre Descend Beyond

Depuis hier le 21. Tueur avec nom Le fléau alias Talbot Grimes alias L’alchimiste sur le Serveurs PTB de “Dead by Daylight” est disponible. Certains streamers et YouTubers ont donc examiné de plus près le nouveau personnage et son Compétences velours Avantages et Mori déjà présenté plus en détail:

Pourquoi le tueur vous semble-t-il familier? À ce spectacle, certains joueurs de longue date de DbD devraient sonner la cloche en détail, car oui: vous connaissez déjà le tueur. Après tout, The Blight n’est pas un tueur autorisé, mais vient de camion maison. Par conséquent, l’histoire de l’alchimiste était déjà dans ce 1. Archiver les tomes appelé “The Hunger” et ainsi taquiné le personnage prématurément.

Mais tout remonte encore plus loin: qui peut participer à l’annuelle du même nom Événement de brûlure alias La sainte putréfaction souvenez-vous d’Halloween quand le entité du palpitant, dégoûtant Pustules est infesté? Quiconque écoute le tome souvenir de l’alchimiste constatera que The Blight est déjà là en tant que mystérieux porteur à capuche dans le Scène coupée rencontré:

Dead by Daylight a présenté The Blight en 2018

Nous connaissons donc l’alchimiste depuis un certain temps comme celui qui nous a donné les skins d’Halloween cool et paresseux pour les autres personnages. Pourquoi? Parce que Talbot Grimes alias The Blight avec le nectar qui a mené des expériences sur les tueurs avant de s’injecter lui-même le sérum.

Alors voyez les skins de l’événement Le fléau sacré en dehors. © Behaviour Interactive

En bref: The Blight est le résultat d’un Mutation par le sérum de pus, semble en conséquence dégoûtant et avec le chapitre “Descend Beyond” trouve enfin son chemin dans le jeu d’horreur après deux ans en tant que nouveau tueur.

The Blight en tant que nouveau tueur dans Dead by Daylight. © Behaviour Interactive

Dévoilement du tueur ce soir

Bien que nous le sachions déjà si bien et que The Blight est même jouable sur les serveurs PTB, la présentation officielle n’aura pas lieu avant aujourd’hui 20 août à 18 h 00 heure allemande sur la chaîne Twitch de “Dead by Daylight”.

Le nouveau chapitre devrait être publié en septembre 2020, donc à temps avant Halloween. En plus du tueur purulent, le nouveau DLC devrait alors aussi une autre carte ainsi qu’un nouveaux survivants contenir.

