Dead by Daylight: le nouveau tueur de Ringu, Sadako, rend désormais vos écrans dangereux

Un régal pour les fans de films d’horreur : Avec le Mise à jour 5.6.0 le fait enfin annoncé il y a quelques semaines Et jolie par certains streamers déjà essayé Sadako du film d’horreur « Ringu » aux jeux multijoueurs asymétriques de Mort au grand jour.

Parce qu’avec Chapitre 23 et la collaboration avec le film d’horreur japonais « Ringu ». sauts hypertendus préprogrammé : Si vous voulez vous protéger du Sadako aux cheveux noirs, vous n’avez qu’à éteindre l’écran. Cependant, « Dead by Daylight » est difficile à jouer comme ça.

Sadako de Ringu : voici à quoi s’attendre dans la mise à jour 5.6.0 de Dead by Daylight

La mise à jour autour du classique de l’horreur porte le nom approprié Soulèvement de Sadako et t’en apporte un avec Sadako nouveau tueur et un nouveau survivant en la personne du biologiste marin Yoichi Asakawa. La dame de puits vêtue de blanc peut, entre autres repérer les survivants cachés et surveiller les générateurs. Alors prenez bien soin de vous !

La mise à jour couvre également le Arch pour le modèle de film: L’histoire de l’horrible esprit de vengeance est révélée dans « Dead by Daylight ». officiellement transmis. Yoichi Asakawa, le jeune protagoniste du film d’horreur japonais de 1991, a grandi entre-temps et doit se décider affronter à nouveau Sadako.

Déjà ça Bandes annonces au chapitre « Ringu » est extrêmement effrayant et devrait déjà donner la chair de poule à de nombreux joueurs. Cependant, l’embuscade de Sadako est pas la seule nouveautéque la mise à jour 5.6.0 apporte avec elle.

Ainsi, vous pouvez maintenant après une pause liée à un problème avec le infirmière en action, et les sous-titres ont maintenant été ajoutés au lobby. De plus, la détection de données de jeu modifiées ou corrompues amélioré et vous pouvez désormais régler l’affichage du jeu en 16:9 dans les options. la notes de mise à jour complètes Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle mise à jour sur le site officiel.