Dead by Daylight: la mise à jour graphique d’aujourd’hui renouvelle les premiers personnages et animations

Courage depuis quelques mois Mort à la lumière du jour le projet de mise à jour Le royaume au-delà. Le jeu est progressivement mis à jour graphiquement et mis à jour. Un remaster en portions, pour ainsi dire, dans l’esprit du Version nouvelle génération du jeu d’horreur.

Les mises à jour précédentes ont rendu les cartes plus attrayantes, mais avec le quatrième partieça aujourd’hui 9 février apparaît, les premiers caractères suivent, à proprement parler deux tueurs plus nouvelles animations pour le survivant.

Nouveaux graphismes pour Dead by Daylight

Outre le Cartes Le jeu (Original: Le jeu) et Refuge Crotus Prenn (Original: Crotus Prenn Asylum) les tueurs associés sont révisés: pitre et le Infirmière.

L’infirmière est l’un des personnages les plus anciens, ce qui a nécessité une révision générale et plus complexe. Puisque le clown est encore relativement nouveau dans « Dead by Daylight », l’accent est mis ici davantage sur un nouveau Vue à la première personne mis. La Résultat pouvez-vous dans Realm Beyond Bande-annonce voir:

Les nouvelles animations: Les mouvements mis à jour sont plus à ce sujet Survivants et le Accroupissez-vous ou rampez aligné ainsi que le Transitions d’animation de la position debout à la marche et de la marche à la position debout. Cela devrait plus de variations et donner aux joueurs le sentiment, par exemple, qu’ils trébuchent lorsqu’ils sont blessés. Les mouvements des survivants devraient paraître beaucoup plus réalistes qu’auparavant.

Au fait, vous pouvez lampe de poche Avec la nouvelle mise à jour, utilisez-la en vous accroupissant comme Animation d’exploration a également été mis à jour.

Les nouvelles animations vont-elles changer le gameplay?

Chef d’équipe d’animation DbD David Prenoveau veux dire Non. Les mouvements devraient simplement être plus fluides, sans changer ni affecter le gameplay. Le moteur derrière reste le même, la nouvelle optique pourrait tout au plus influencer la perception.

« Dead by Daylight » sera équipé de la nouvelle mise à jour aujourd’hui. Les prochaines innovations sont déjà prévues: celle qui débutera bientôt Événement du Nouvel An: le Stampede doré et le Nerf pour l’avantage de survivant le plus populaire.