Dead By Daylight et Resident Evil surprennent avec leur collaboration

Pendant Vitrine Resident Evil Le 15 avril, Capcom a révélé que le contenu basé sur la série allait frapper Mort à la lumière du jour en juin. Les joueurs pourront obtenir un charme de parapluie, mais des détails supplémentaires n’ont pas encore été annoncés.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Genshin Impact surprend avec la date de la version 1.5 et de la PS5

Le 25 mai, le développeur Comportement interactif accueillera une émission Twitch pour le cinquième anniversaire de Dead By Daylight. Pendant la diffusion, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir « une révélation en profondeur » du chapitre Resident Evil.

Un peu plus d’un mois, les fans de Dead By Daylight et Resident Evil n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour plus d’informations.

Le court teaser ne donne pas beaucoup d’informations aux fans. Il est difficile de dire qui pourrait être le tueur, mais Dame Dimitrescu pourrait être un candidat fort étant donné la proximité de la sortie de Resident Evil Village.

Bien sûr, Némésis Cela aurait également beaucoup de sens, car le méchant est apparu dans d’autres jeux précédents, tels que Marvel Vs Capcom. Pour l’instant, les fans devront attendre patiemment pour voir qui ou ce qui est révélé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sam Wilson est le nouveau et authentique Captain America

Dead By Daylight est actuellement disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, PC, iOS et Android.