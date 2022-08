Dead By Daylight et Resident Evil Crossover présenteront Wesker, Ada Wong et Rebecca Chambers

Matériaux pour le prochain Resident Evil et Mort au grand jour crossover ont été divulgués sur le réseau.

Plus précisément, la fuite a fait savoir qu’Albert Wesker de Resident Evil 5, Ada Wong du remake du deuxième chapitre et Rebecca Chambers feraient partie d’une nouvelle collaboration pour l’horreur coopérative asymétrique du studio Behaviour Interactive.

Leurs symboles sont visibles, en plus de l’antagoniste reconnaissable portant des lunettes de soleil représentant le tueur et les deux survivants.

Les DBDLeaks les plus récents affirment qu’Albert Wesker sera le meurtrier du crossover et que Rebecca Chambers et Ada Wong sont également décédées.

De plus, les modèles de personnages des trois personnages et des charmes de prestige ont été divulgués. Nous avons également reçu des informations détaillées sur chaque personnage de la même source.

Le Resident Evil Showrunner a déclaré le 29 mai 2011 : « Nous ne devrions pas présumer que tous les eugénistes sont surhumains.

Le nom de notre meurtrier est The Mastermind, et il a les capacités spéciales suivantes : une anatomie supérieure, une augmentation de la vitesse de saut, une conscience éveillée, qui permet de voir l’aura de l’autre survivant lorsque vous portez l’un d’eux, et Terminus , qui donne aux survivants le statut Cassé lorsqu’ils en portent un et qu’ils se blessent, tombent ou se font prendre. De plus, Wesker a l’avantage Virulent Bound, qui le fait bondir en avant, infliger des dégâts et appliquer des effets de statut s’il frappe un survivant.

La même source a également déclaré plus tôt ce mois-ci qu’un éditeur de cartes rejoindrait Dead by Daylight. Malheureusement, grâce aux différents atouts du jeu, les fans ont également commencé à deviner les mêmes choses. Cela pourrait donc servir d’encore une autre publicité pour la représentation du 3 août.

Si ces rapports sont exacts, certains fans de Resident Evil pourraient être tristes d’apprendre que leurs personnages préférés ne seront pas inclus. Cependant, il y a encore une chance que d’autres personnages Resident Evil soutenant Survivor soient inclus.