Dead by Daylight corrige l’un de ses plus gros problèmes avec la mise à jour 3.7.0

Mort à la lumière du jour peaufine ses graphismes depuis un bon moment. Nous avons commencé avec quelques cartes, puis nous avons suivi premiers modèles de personnages, et dans la cinquième partie de l’entreprise intitulée «The Realm Beyond», le docteur beaucoup plus effrayant. Mais surtout, les joueurs en utiliseront probablement un Changement de mécanique de la victime avoir hâte de.

Enfin plus de boutons!

Parce que les graphismes ne sont pas la seule chose qui a changé dans la mise à jour de « Dead by Daylight ». Avec la cinquième partie de « The Realm Beyond », la grande mise à jour 3.7.0 a été publiée. Cela apporte un changement que les fans attendaient depuis longtemps: Pas d’écrasement de bouton sur le crochet sacrificiel!

Comment fonctionne le nouveau système? Alors que les survivants malheureux de la deuxième phase devaient toujours marteler le contrôleur ou le clavier afin de ne pas bénir immédiatement le temps, ce système est maintenant remplacé par des contrôles de compétences, un peu comme ceux que vous devez effectuer lors de la réparation d’un générateur. .

Si vous échouez à un test de compétence, cela réduit le temps jusqu’à ce que l’entité attrape votre personnage et vous retire du jeu. Cela se produit également si vous n’effectuez aucune saisie pour deux des chèques consécutifs.

Comment réagissent les fans? Lorsque le nouveau système a été annoncé, le changement a rencontré une grande approbation de la part des utilisateurs. Un message sur Reddit qui en a fait état a reçu plus de 400 votes positifs. Et aussi dans les commentaires, les joueurs de « Dead by Daylight » ont exprimé leur joie à ce sujet.

Des graphismes plus atmosphériques pour une atmosphère d’horreur parfaite

Les changements évidents, cependant, montrent le développeur Behavior Interactive directement avec une vidéo. Parce que non seulement ça docteur semble plus impressionnant, y compris la carte Ferme Coldwind a été entièrement révisé le 4 mai 2021. En faisant Avant et après comparaison vous pouvez voir exactement ce qui a changé.

Alors que la carte elle-même brille maintenant dans un crépuscule rougeâtre et peut créer des objets et des textures beaucoup plus modernes, les brûlures sur les bras et le visage sont beaucoup plus visibles avec le médecin, ce qui rend le tueur encore plus menaçant.

Dead by Daylight veut des tueurs plus équilibrés

Depuis le Équilibrer les changements s’avèrent assez vastes, nous ne traiterons que les plus grands à ce stade. Parce que non seulement ça Compétences eux-mêmes sont ajustés, mais aussi les Addons.

Démogorgon: Le tueur Choses étranges peut non seulement dans le futur plus rapide à travers ses tunnels ramper, même ceux Refroidir cette capacité était réduit. De même, le monstre bouge maintenant plus vitependant qu’il regarde son Attaque déchiquetée commence.

Cauchemar: Freddy Kruger, quant à lui, perd une partie de son horreur. L’une des raisons à cela est qu’il Moins Dream Snares et Palettes de rêve) peut utiliser. De plus, les survivants qui viennent de se réveiller à l’aide d’un réveil peuvent être utilisés pendant toute la durée Pendant 30 secondes ne pas être renvoyé dans le monde des rêves.

Chasseresse: Rien ne change dans les capacités de la tueuse elle-même, mais les siennes deviennent Addons personnalisé. Par exemple, « Yew Seed Concotion » devient Racine de rose et augmente le Vitesse anémométrique des axes de 20%. Préparation toxique cependant, il était fortement nerf et ne causera qu’à l’avenir pendant cinq secondes la condition épuisementau lieu de 90 secondes comme auparavant.

Quelle est la prochaine étape dans Dead by Daylight?

Alors que la mise à jour 3.7.0 est une mise à jour de mi-saison, « Dead by Daylight » se dirige actuellement vers la prochaine version majeure, avec laquelle il est à nouveau un nouveau tueur va donner. Et on sait déjà qu’il viendra de « Resident Evil ».

Avec la sortie de Resident Evil 8: Village le 7 mai, il n’est pas improbable que le nouveau tueur soit Lady Dimitrescu, qui existe depuis que le jeu a été révélé en raison de sa taille. un phénomène internet est devenu. Cependant, rien de tel n’a été officiellement confirmé.