Dead By Daylight célèbre les célébrations du cinquième anniversaire de tous les joueurs

Dead By Daylight offre aux joueurs 500 000 points de sang et un tas d’éclats irisés juste pour se connecter, alors que l’horreur asymétrique célèbre son cinquième anniversaire avec style. Jusqu’au 15 juillet, les fans peuvent gagner des cosmétiques à durée limitée et collaborer avec la communauté pour relever des défis uniques.

Les habitués seront familiers avec les couronnes d’anniversaire, qui reviennent pour l’événement. Vous pourrez les récupérer sur des piédestaux qui se téléportent autour de chaque carte, et si vous vous échappez en en portant une – ou éliminez vos proies, tueurs – alors le cosmétique de célébration sera à vous. Vous trouverez également des avantages et des objets uniques dans Bloodwebs à utiliser, y compris un gâteau qui vous aidera à localiser les couronnes.

La terminologie de ce jeu est notoirement compliquée, vous voudrez donc peut-être lire le billet de blog officiel pour en savoir un peu plus sur ce à quoi s’attendre de l’événement anniversaire. Le détail clé est peut-être qu’il y a un total de 9 000 éclats irisés à gagner, ce qui est suffisant pour acheter un tout nouveau personnage gratuitement.