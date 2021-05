Dead by Daylight: avantages, compétences et Mori de Nemesis, Jill et Leon dans le chapitre Resident Evil

Mort à la lumière du jour sera avec la venue Resident Evil DLC obtenir de nouveaux personnages jouables: Némésis comme le nouveau 24e tueur aussi Jill Valentine et Léon S. Kennedy en tant que nouveau survivant. Ils trouvent également le Des morts-vivants en tant que première IA et avec l’avantage de Leon Grenade éclair les Artisanat comme nouvel élément de gameplay du jeu. Nous vous parlerons des compétences et des avantages spéciaux de tous les nouveaux arrivants qui connaissent le 20. Chapitre DbD trouver dans le titre.

Dead by Daylight: Nemesis, Jill et Leon dans le chapitre Resident Evil

Au 15 juin « Dead by Daylight » est enrichi par le nouveau chapitre, qui n’est rien de moins que Resident Evil et avec lui un nouvelle carte, égal deux nouveaux survivants et bien sûr un nouveau tueur ajoute. Nous vous donnons un premier aperçu des compétences, des forces et des avantages de Nemesis, Jill et Leon.

Noter: Les informations sur les talents et compétences suivants des personnages individuels proviennent des serveurs officiels de PTB et donc de la phase de test en cours. Certaines subtilités et propriétés peuvent donc évoluer légèrement jusqu’à la sortie en juin, mais devraient rester dans leur forme de base.

Compétences et attaque de Nemesis

Le niveau de difficulté Nemesis est appelé moyen classifié. Il saisit les fondus enchaînés à distance moyenne avec son Tentacules et est également soutenu par les zombies qui apparaissent avec lui sur la carte.

Force : Sa capacité spéciale est (sans surprise) le Virus T ce qui lui fait effectuer diverses attaques spéciales: Coup de tentacule : Si Nemesis touche les survivants avec cette attaque spéciale, cela leur donne l’effet de statut Contaminé et augmente ainsi son propre Taux de mutation . Si le survivant est déjà contaminé, le survivant tombe dans l’état blessé. Taux de mutation : Le taux de mutation peut être augmenté de trois niveaux: Taux de mutation 1: aucun effet spécial. Taux de mutation 2: augmentation de Portée de la frappe des tentacules . Taux de mutation 3: possibilité avec Coup de tentacule Brisez les palettes et les murs cassables.

: Sa capacité spéciale est (sans surprise) le ce qui lui fait effectuer diverses attaques spéciales:

© Behaviour Interactive

Les fondus croisés peuvent-ils guérir de la contamination? Oui, il faut être sur la carte pour ça Coffrets de rangement l’un des vaccins limités qu’ils peuvent ensuite utiliser sur eux-mêmes ou sur un autre fondu enchaîné. Une fois le vaccin utilisé, le tueur mourra brièvement Position du survivant affiché.

Nemesis et les zombies

Avec les zombies « Resident Evil », une IA est introduite pour la première fois dans « Dead by Daylight ». Ils apparaissent au hasard sur la carte et contaminent les survivants en les attaquant. Comme pour l’attaque de Nemesis, les survivants sont également blessés par les zombies s’ils sont déjà contaminés.

Les zombies peuvent-ils être tués? Contrairement aux tueurs DbD, les zombies peuvent en fait être éliminés. Il y a deux façons de faire ça:

Nemesis détruit les zombies avec ses tentacules pour augmenter le niveau de mutation. Les survivants ont frappé les zombies avec une palette.

© Behaviour Interactive

Avantages de Nemesis

Poursuivant mortel : Au début d’un round, les auras de tous les survivants sont données au tueur pendant au moins 5 secondes indique.

: Au début d’un round, les auras de tous les survivants sont données au tueur pendant au moins indique. hystérie : Dès qu’un survivant est blessé avec l’attaque de base, tous les autres survivants subissent l’effet de statut Désemparés pour au moins 20 secondes , qui permet aux survivants de ne plus écouter les radios terroristes ou d’utiliser des effets de talent.

: Dès qu’un survivant est blessé avec l’attaque de base, tous les autres survivants subissent l’effet de statut Désemparés pour au moins , qui permet aux survivants de ne plus écouter les radios terroristes ou d’utiliser des effets de talent. épidémie: Si le tueur lance un générateur, son aura s’allume en jaune. S’il blesse alors un survivant, chaque générateur ainsi marqué explose une fois et la progression est mise en œuvre 6 pour cent dos.

En même temps, tout survivant qui a réparé le gène hurle et reçoit l’effet de statut Incapable de bouger pour au moins 10 secondesavec lesquels les survivants ne peuvent pas entrer dans les casiers, s’échapper par les portes de sortie, réparer les générateurs, saboter les crochets, utiliser des objets, interagir avec les autres ou détruire des totems.

Mori de Nemesis

Bien sûr, pour « Dead by Daylight », Nemesis apporte également son propre mori avec de la musique de chasse individuelle, qui rend complètement justice au tueur brutal de « Resident Evil »:

Avantages de Jill

Jill Valentine relève également de la jouabilité dans « Dead by Daylight » moyen et apporte les talents uniques suivants:

Contre la violence : Devenez des totems 20 pour cent détruit plus rapidement. De plus, le survivant est montré après avoir détruit un totem 2 secondes long montre l’aura du totem le plus éloigné et un bonus de vitesse de 20 pour cent accordé pour détruire un totem.

: Devenez des totems détruit plus rapidement. De plus, le survivant est montré après avoir détruit un totem long montre l’aura du totem le plus éloigné et un bonus de vitesse de accordé pour détruire un totem. Réapparition : Le survivant reçoit immédiatement 40 pour cent La guérison progresse dès que l’on a été libéré du crochet ou s’est libéré.

: Le survivant reçoit immédiatement La guérison progresse dès que l’on a été libéré du crochet ou s’est libéré. Piège à fous: Le talent Piège à fous est activé une fois que le survivant est total 66 pour cent La progression de la réparation s’est accumulée sur les générateurs. Alors au moins un gène sera 3 secondes longtemps réparé, la capacité peut être activée pour un piège par gène attacher ça pendant au moins 35 secondes reste actif. Si un tueur détruit maintenant ce gène, les cas explosent, assomment le tueur et aveuglent tout le monde à proximité.

Jill Valentine dans Dead by Daylight: Resident Evil © Behavior Interactive

Avantages de Léon

Léon S. Kennedy vient dans « Dead by Daylight: Resident Evil » également avec le niveau moyen et donc trois nouvelles pintes spéciales. L’un d’eux, dans un sens, fait ça Artisanat dans DbD:

Grenade éclair : Une fois le survivant 70 pour cent Lorsque la réparation d’un générateur est en cours, l’avantage est activé Grenade éclair. Si le survivant entre maintenant dans un casier, une grenade assommante peut être fabriquée avec une seule charge. Il peut être utilisé pour aveugler l’adversaire ou créer une distraction. La grenade reste sur la carte après le tour.

: Une fois le survivant Lorsque la réparation d’un générateur est en cours, l’avantage est activé Grenade éclair. Si le survivant entre maintenant dans un casier, une grenade assommante peut être fabriquée avec une seule charge. Il peut être utilisé pour aveugler l’adversaire ou créer une distraction. La grenade reste sur la carte après le tour. serrer les dents : Le survivant n’émet aucun son lors de la guérison, même si un test de compétence échoue. Un test de compétence échoué implémente également uniquement la guérison 3 pour cent dos.

: Le survivant n’émet aucun son lors de la guérison, même si un test de compétence échoue. Un test de compétence échoué implémente également uniquement la guérison dos. Débutant déterminé: Le survivant a fait 5 Terminé un bon ou un bon test de compétence lors de la réparation du générateur, l’avantage s’activera et affichera l’aura des gens qui perdent leur progression.

Leon S. Kennedy dans « Dead by Daylight: Resident Evil » © Behavior Interactive

La nouvelle carte DbD: Département de police de Racoon

Le poste de police de Raccoon City de « Resident Evil » 2 et RE3 a été recréé avec amour pour le chapitre « Resident Evil » de « Dead by Daylight ». Pour cela, on n’a pas lésiné sur le souci du détail et adapté les particularités spécifiques à DbD telles que les palettes et les crochets au réglage d’origine. Vous pouvez faire un tour de la carte ici: