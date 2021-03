Dead by Daylight annonce un nouveau tueur: nous le savons jusqu’à présent!

Nous sommes là depuis plusieurs jours Mort à la lumière du jour références extrêmement cryptiques au nouveau tueur qui est venu avec Chapitre 14 à trouver dans le jeu d’horreur asymétrique. Plus précisément, ce sont les canaux de médias sociaux qui ont même été complètement détournés par une personne mystérieuse. Mais qui est-elle?

Dead by Daylight: le nouveau tueur ou le nouveau survivant?

Pendant environ une semaine, les comptes de « Dead by Daylight » ont été appelés par un hacker supposé Œuvre maîtresse (désigne l’œuvre la plus significative d’un artiste). Il semble que ce soit le nouveau tueur ou nouveau survivant agir.

Le contenu qui a été publié depuis donne à plusieurs reprises de petits indices sur le ou les étrangers et la communauté DbD est donc occupée à deviner et à traduire depuis lors Hashtags et phrases coréens. Les faits suivants semblent en découler jusqu’à présent:

Cela semble être un personnage féminin

Elle est originaire de Séoul, la capitale de la Corée du Sud

Elle est visiblement une joueuse et a un faible pour les écrans

Elle travaille pour 11/1 Mighty One Entertainment

Elle ou quelqu’un qu’elle connaît semble avoir survécu à un incendie

Elle semble aimer s’habiller avec audace et être artistique

L’interview mystérieuse avec Yun-Jin

Le dernier indice des chaînes « Dead by Daylight » est un entretienqui est un homme inconnu avec une femme nommée Yun-jin sur coréen pistes. On parle d’un incendie et d’une date d’entrevue.

Certains utilisateurs ont pris la peine de traduire l’interview, qui s’est déroulée en coréen, en anglais. Nous l’avons à nouveau traduit en allemand:

Yun-jin : J’ai annulé l’interview samedi. Si vous ne vous approchez pas du studio ce jour-là, faites une pause. Cette journée peut être difficile.

: J’ai annulé l’interview samedi. Si vous ne vous approchez pas du studio ce jour-là, faites une pause. Cette journée peut être difficile. Étranger : Quelle est la particularité de cette journée?

: Quelle est la particularité de cette journée? Yun-jin : Samedi, un an s’est écoulé depuis l’incendie.

: Samedi, un an s’est écoulé depuis l’incendie. Étranger: Tout le monde en tiendra compte. Reprenez l’entretien, vous pouvez le faire.

Qui est Yun-Jin? Seule la femme est nommée et parle à l’étranger d’un incendie apparemment dévastateur qui se serait produit il y a un an. Nous semblons apprendre quelque chose sur l’histoire de fond – mais de qui? Le tueur, ou Yun-Jin est-il le survivant? Peut-être le survivant d’un incendie majeur? En tout cas, on n’a pas encore vu son visage, la tête manque toujours. Peut-être à cause de brûlures visibles?

Le nouveau tueur DbD vient-il de Five Nights at Freddy?

Alors que certains soupçonnent également que le temps constamment thématique et le rembobinage dans le tout premier teaser suggèrent que le tueur du chapitre 14 peut être le temps (peut-être pour le jour du malheur?) faire demi-tour peut, les autres sont à eux Cinq nuits à Freddy Theory convaincu.

Après tout, le gameplay de base de «Five Nights at Freddy» est que les écrans d’ordinateur sont recherchés pour les meurtriers. L’image précédemment tweetée ne semble pas absurde, mais ne correspond pas au reste de l’image et au réglage coréen.

Qui est-ce cette fois? Beaucoup soupçonnent un croisement de « Dead by Daylight » avec la FNAF. © Behaviour Interactive

Killer révélé samedi? Si nous avons mentionné dans l’interview samedi littéralement, cela pourrait être le Révéler le jour impliquer. Ainsi, sur 6 mars le 14ème chapitre « Dead by Daylight » et avec lui les nouveaux personnages révélés. Rien n’est certain, cependant, et nous devons continuer à spéculer pour le moment si nous avons affaire à un tueur ou à un survivant depuis des jours.