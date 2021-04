« Dead By Daylight All-Kill » apporte le terrible Ji-Woon Hak

Dernier DLC All-Kill de Mort à la lumière du jour est maintenant disponible, avec la star de la K-pop Ji-Woon Hak, le nouveau tueur du jeu.

Le personnage a été révélé le mois dernier, avec le nouveau survivant. Yun-Jin Lis. Les deux hommes partagent une histoire qui, selon les développeurs de Behaviour Interactive, «explore le monde vibrant et passionnant de la musique et de la culture K-pop, avec une touche sombre».

L’alias de Hee-woon Quoi Le Trickster développé à la suite de sa jalousie, un trait qui a conduit à la mort de ses camarades de groupe dans un incendie accidentel.

Bien que Ji-woon ait pu éviter le désastre, il a décidé de ne pas le faire et a commencé une carrière solo sous son nouveau nom. Les albums produits par The Trickster sont passés par Yun-Jin Lee, son producteur, et ont été créés en échantillonnant les cris de ceux qu’il avait kidnappés.

Finalement, le secret de Ji-Woon est sorti et sa prochaine cible est devenue les dirigeants du label et Yun-Jin lui-même. Les joueurs seront chargés de la survie de Yun-jin ou de la victoire de Ji-Woon.