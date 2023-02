Dead Boy Detectives: la série Neil Gaiman développée par HBO Max sera désormais diffusée en première sur Netflix

La prochaine série de DC »détective garçon mort » arrivera sur la plateforme Netflix malgré le fait qu’il ait été développé par HBO Max. Selon de nouveaux rapports, la série basée sur la bande dessinée de Neil Gaïman a été vendu à Netflix parce qu’il ne correspondait pas à la vision que James Gunn et Pierre Safran ils ont du prochain univers DC.

Une autre raison pour laquelle » Dead Boy Detectives » ne sera pas diffusé sur HBO Max est le fait que la plate-forme de streaming ne pourra pas le commercialiser avant 2024, alors les dirigeants de Warner Bros. Television ont décidé de laisser les producteurs de l’émission continuer sur une autre voie. plateforme.

La bande dessinée originale a été créée par Neil Gaiman et Matt Wagner, étant un spin-off de »The Sandman ». « Dead Boy Detectives » est centré sur Charles et Edwin, les fantômes de deux enfants morts qui, au lieu d’aller dans l’au-delà, décident de rester sur Terre pour être les détectives d’événements paranormaux.

Le duo de personnages est apparu pour la première fois dans »The Sandman », pour continuer à participer de temps en temps à d’autres séries comiques. Le showrunner de la série »Dead Boy Detectives », Steve Jockeya confirmé que l’adaptation en direct avait commencé la production en octobre 2022, avec l’approbation de Gaiman lui-même, qui a déclaré que le scénario et les épisodes pilotes étaient « trop ​​bons ».

Apparemment, « Dead Boy Detectives » a une approche totalement différente de celle que Gunn et Safran veulent transmettre avec le nouvel univers DC, car il a été récemment révélé que cinq séries DC Studios sont déjà prévues pour la première sur HBO Max. De plus, tous ces changements ont conduit à l’annulation de séries populaires comme »Pennyworth », »Doom Patrol » et »Titans ».

DC Studios vise à changer la façon dont les films et séries à venir sont développés. »Ce avec quoi nous commençons aujourd’hui est la première partie du premier chapitre de notre univers. Ce premier chapitre s’intitule « Dieux et monstres », a déclaré Safran. « Beaucoup des prochains projets sont déjà en cours, mais nous restons flexibles et nous nous ajusterons car nous n’allons jamais mettre un projet en production avant que le script ne soit correct. »

Le nouvel univers DC débutera avec »Superman : Legacy », un film qui sortira le 11 juillet 2025.