De Yakuza à Housewife: en quoi consiste le nouvel anime Netflix

L’anime continue de grandir et Netflix semble avoir remarqué le succès qu’ils génèrent. À tel point que la plateforme n’arrête pas d’ajouter des séries ou des films qui ont à voir avec cette animation apportée directement du Japon.

En fait, il y a quelques heures à peine, le géant du streaming a ajouté à son catalogue De Yakuza au chef de famille. Ce manga a été écrit et illustré par Kosuke Ono pour le magazine Kurage Bunch.







« Après avoir disparu des enfers, le leader légendaire Yakuza Tatsu, mieux connu sous le nom de – The Immortal Dragon – revient sur les lieux en tant que mari à plein temps.« Lit le synopsis de Netflix. Plus précisément, le protagoniste décide d’abandonner le crime pour soutenir Miku, sa femme salariée.

Tout au long de cinq chapitres, cet anime montre la vie quotidienne de Tatsu en tant que maître de maison, où il a commencé à se démarquer de manière inattendue. Et en plus, sa nouvelle manière d’être contraste avec sa personnalité et ses fréquentes rencontres avec des chefs associés et rivaux du yakuza.

Qui sont les yakuza?

Yakuza est l’équivalent japonais du crime organisé, c’est-à-dire de la mafia datant du 17e siècle. À l’heure actuelle, ce cercle criminel est également entré dans la corruption bancaire et politique et, tout au long de son existence, ils ont été classés comme les plus redoutés au Japon. Ils comptent plus de 100 000 membres dans leur pays d’origine.