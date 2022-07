De très bons films d’Evita Perón à voir après la série Star+

diffusion

La figure d’Eva Perón est l’une des plus importantes du monde de la politique argentine et transcendée comme une légende. Films sur Evita en streaming !

©IMDBEsther Goris comme Eva Perón

Eva Duarte de Péronconnu par le peuple argentin comme éviter de, était une figure transcendantale en Argentine. Elle a accompagné Juan Domingo Perón pendant sa présidence entre 1946 et 1952, alors qu’elle était la principale figure du Parti des femmes péronistes et de la Fondation Eva Perón. Une fois décédée, elle a été déclarée chef spirituel de la nation et beaucoup se souviennent d’elle pour ses luttes et ses réalisations telles que la loi sur le suffrage des femmes. Inépuisable!

Eva Péron Elle a su éveiller les passions les plus fortes aussi bien chez ceux qui la soutenaient que chez ceux qui l’injuriaient. Actuellement, la plateforme de streaming Étoile+ présente une série télévisée avec le titre Saint ÉviterProtagonisée par Natalia Oreiro et qui raconte les événements survenus avec le corps de cette actrice et leader après qu’elle ait quitté sa forme physique en juillet 1952.

+ Films d’Evita Perón en streaming

.4. Eva Péron (1996)

L’actrice argentine Esther Goris a incarné Eva Duarte de Perón dans ce film réalisé par Juan Carlos Desanzo avec des livres du célèbre philosophe José Pablo Feinmann. Le rôle de Víctor Laplace dans le rôle de Perón est également resté dans la rétine du public. L’histoire dans ce cas commence avec la nomination d’Eva à la vice-présidence promue par un certain secteur du mouvement ouvrier. Le film utilise la ressource flashback pour raconter la vie de ce personnage historique.

Vous pouvez le voir sur Prime Video | Movistar Play.

.3. Jean et Ève (2011)

Le film est centré sur la relation entre Evita Duarte et Juan Domingo Perón avec Julieta Díaz et Osmar Nuñez prêtant leur corps à ces figures de l’histoire argentine. Tout commence avec le tremblement de terre survenu à San Juan en janvier 1944, ainsi que les rencontres entre les dirigeants politiques et la communauté artistique qui se sont terminées par la rencontre d’Eva et Perón.

Vous pouvez le voir sur Prime Video | Movistar Play.

.deux. Eve d’Argentine (2011)

Eva de la Argentina raconte l’extraordinaire histoire d’Eva Perón du point de vue du journaliste Rodolfo Walsh. Cette professionnelle est obsédée par la reconstruction de l’histoire mythique de la femme qui fut une sainte pour les humbles et un mythe pour le monde. Le film est réalisé à 70% en animation découpée et à 30% en images d’archives, d’après les dessins du maître Solano López.

Vous pouvez le voir sur Cine.Ar Play.

.1. Eve ne dort pas (2015)

Dans ce cas, l’intrigue raconte le chemin parcouru par le corps embaumé d’Eva Perón pendant 25 ans. Le film est réalisé par Pablo Agüero et est divisé en trois parties : L’Embaumeur, Le Transporteur et Le Dictateur. Acteurs? Gael García Bernal joue Emilio Eduardo Massera; Imanol Arias personnifie l’anatomiste Pedro Ara et Daniel Fanego donne vie au général Pedro Eugenio Aramburu.

Vous pouvez le voir sur Vix.

