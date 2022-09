De très bons films argentins à voir sur Netflix

NETFLIX

Le cinéma national traverse un grand moment après la première d’Argentine, 1985 dans les salles. Voici d’autres films à apprécier dans le confort de la maison !

©IMDBDamián Szifrón réalise Tiempo de Valientes, disponible sur Netflix.

La cinéma argentin vivre un grand moment après la première de Argentine, 1985le film réalisé par Santiago Mitre et mettant en vedette Ricardo Darín et Peter Lanzani qui promet d’être nominé pour les Oscars 2023. histoires nationales Ils sont tout aussi excitants, voire plus, que les imposants films hollywoodiens. Cependant, la recherche sur des plateformes de streaming comme Netflix cela peut devenir un peu fastidieux.

À plus d’une occasion, choisir l’une des nombreuses options du catalogue est une mission impossible. C’est pourquoi nous avons fait ici une sélection des films idéaux pour profiter de ce week-end. C’est que, bien qu’il ait des classiques comme L’histoire officielle Soit En attendant la voitureil existe également d’autres titres exceptionnels et créatifs que vous avez peut-être oubliés ou que vous souhaitez probablement revoir. Consultez la liste ci-dessous!

+ Films argentins à voir aujourd’hui sur Netflix

– temps de courage

Créé en 2005 sous la direction de Damien Szifron, Il est temps d’être courageux l’un des films argentins les plus remarquables du catalogue Netflix. Avec Diego Peretti et Luis Luque dans les rôles principaux, ce film de 1 heure et 51 minutes, suit un policier dépressif et un psychanalyste qui l’accompagne dans ses rondes. De cette façon, ils forment une amitié inattendue alors qu’ils sont impliqués dans une enquête sur un homicide.

– L’illustre citoyen

Oscar Martinez et Dady Brieva star dans ce titre disponible sur la plateforme de streaming. Dans 2016le duo imbattable de Gaston Duprat et Mariano Cohnse sont réunis pour faire avancer cette histoire qui s’étend 1 heure et 52 minutes. Le personnage principal de le citoyen distingué c’est un riche romancier expatrié. Inquiet d’avoir perdu sa touche artistique, il retourne dans sa ville d’Argentine, où il est reçu comme s’il était un héros.

– Aujourd’hui le monde est figé

Léonard Sbaraglia se met dans la peau d’un producteur de télévision Aujourd’hui le monde est figé. Avec la qualité garantie de Ariel Winogradce long métrage sorti en 2022, met en scène Diego, un bourreau de travail, qui découvre que Benito n’est peut-être pas son fils. En ce sens, la bande 1 heure et 53 minutesprésente une alchimie sans pareille entre l’acteur de renom et le petit Benjamin Oteropour se lancer dans un voyage passionnant à la recherche du père biologique de l’enfant.

