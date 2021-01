De TikTok à la pandémie: voici le jeu vidéo 2020 (auquel vous pouvez jouer gratuitement)

Des incendies en Australie à la pandémie de Covid, en passant par la quarantaine, la présidentielle et TiKTok. C’est le jeu vidéo sur 2020, un jeu à défilement latéral étonnamment amusant auquel vous pouvez jouer gratuitement en ligne. Il s’appelle « Jeu 2020« et est disponible sur le web, où il est possible de revivre l’année qui vient de s’écouler à travers un jeu vidéo bien construit, plein de créativité et même parfois drôle, malgré les sujets abordés sont plutôt sérieux.

Cela ne prend qu’une dizaine de minutes, mais le titre a été développé de manière très intelligente par Max Garkaviyy, qui l’a peaufiné en six mois. Chaque niveau du jeu est basé sur l’un des événements qui ont caractérisé 2020, avec même une petite interruption qui souligne l’explosion qui a caractérisé TIC Tac au cours des derniers mois. Tout est enrichi par des graphismes à l’ancienne et un choix musical qui accompagne parfaitement l’expérience de jeu.

Ainsi, entre le sauvetage d’un Koala et une file d’attente au supermarché, 2020 revient se dire dans cette nouvelle version de jeu vidéo qui propose aux joueurs une stylisation intéressante de 2020, où l’effondrement du sac devient une pluie d’actions à éviter et les phrases du les appels vidéo («M’entends-tu?», «Tu es silencieux») deviennent des nuages ​​sur lesquels sauter pour esquiver les particules de coronavirus. Puis, enfin, le vaccin arrive avec lequel détruire les particules et arriver à la fin de l’année. Et alors? «2021 sera mieux», déclare le protagoniste, avant de révéler ce qui l’attend: une apocalypse zombie et la visite des extraterrestres. Tant d’ironie, donc, pour un petit jeu qui tente d’alléger le poids d’une année extrêmement difficile pour tout le monde. Vous pouvez y jouer gratuitement sur le site Web du développeur.

