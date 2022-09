De The Witcher au prochain film La Planète des singes, qui est-ce ?

Ateliers du 20ème siècle

Une actrice de Witcher arrive sur grand écran avec la prochaine entrée de Planet of the Apes qui n’est pas un redémarrage de la dernière trilogie.

©IMDBCésar de la dernière trilogie

La dernière trilogie de La planète des singes chargé de Matt Reeves avec fabrication de Ateliers du 20ème siècle a été très célébré par la critique et est considéré comme un véritable succès grâce au chemin parcouru par César, le singe protagoniste de cette histoire joué par Andy Serkispasse de vivre avec une famille d’humains dans un quartier paisible à devenir le chef impitoyable d’un groupe de singes mutés à cause d’un virus qui leur donne une grande intelligence.

Le prochain film de la saga est intitulé Royaume de la planète des singes et se déroule dans le même monde où César a conduit ses fidèles partisans à devenir la race dominante sur la planète Terre après que l’humanité a été victime d’un virus mortel qui rend les gens moins intelligents. Dernières nouvelles! Il y a déjà des nouvelles concernant le casting du film.

Après avoir passé deux saisons de Le sorceleur pour Netflix voyager à travers le continent avec Henry Cavill et Anya Chalotra, freya allan vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau voyage avec un groupe de compagnons complètement différent. date limite a rapporté qu’Allan est réservé pour un rôle majeur dans le prochain film Ateliers du 20ème siècle, Royaume de la planète des singes.

Une nouvelle planète des singes !

Owen Teague jouera dans le film en tant que primate principal, comblant le vide laissé par César de Andy Serkisqui a dirigé les trois épisodes précédents de la saga. Pierre Macon (L’Orville) a également un rôle dans le film. Les détails des personnages sont rares, mais il est confirmé que freya allan jouera un humain. Le rôle était apparemment très recherché par de nombreuses étoiles montantes d’Hollywood, mais Allan a pu décrocher le rôle après un processus d’audition qui impliquait plusieurs tests d’écran.

L’actrice a récemment terminé le tournage de la saison 3 de Le sorceleurqui sortira enNetflix l’année prochaine. Ses crédits de film sont peu nombreux et le plus important à ce jour est Milk-shake à la poudre à canon de Netflix, donc Kingdom devrait offrir un énorme coup de pouce à sa carrière d’actrice. Allan a également participé à la mini-série de HBO Le troisième jour en 2020.

Wes balle sera le directeur de Royaume de la planète des singes avec des livres de Rick Jaffa et Amanda Silver, qui ont co-écrit L’Ascension de la Planète des Singes et sa première suite, L’aube de la planète des singes. Josh Friedman (Avatar: The Way of Water) et Patrick Aison (Prey) travaillent également sur le scénario de Kingdom. Jaffa et Silver produisent le film avec Joe Hartwick Jr. et Jason Reed. Peter Chernin et Jenno Topping seront les producteurs exécutifs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂