De Terminator à Wolverine : qui est-il ?

L’un des personnages Marvel les plus populaires aura un nouveau et célèbre interprète qui n’est pas étranger aux rôles fantastiques ou au genre super-héros.

carcajous avait une version bien connue sur grand écran de l’acteur australien Hugh Jackman qui a joué le rôle de l’anti-héros pendant 17 ans en protégeant l’héritage des X-Men pour le porter à un nouveau niveau de popularité. maintenant le podcast Les Terres désolées de Marveldirigé par Jenny Turner Halladapte l’un des romans graphiques les plus captivants de la marque : Le vieil homme Logan.

En ce sens, un acteur qui n’est pas étranger au cinéma fantastique ou au genre super-héros a été sélectionné pour prêter sa voix au redoutable carcajous: Robert Patrickqui a récemment traversé l’Argentine où spoilers a pu l’interviewer. L’interprète semble avoir gagné un nouveau fan en la personne du réalisateur de ce podcast qui n’épargne pas les éloges pour la nouvelle Logan.

un nouveau carcajou

« Les fans vont être époustouflés par Robert Patrick dans le rôle de Old Man Logan ! Vous ne pouvez pas arrêter d’écouter son timbre granuleux, il est Wolverine, et l’histoire de Logan ici va vous choquer au plus profond ! D’un point de vue réalisation, cette série est épique : beaucoup de personnages, de décors et d’action. J’ai hâte que les fans écoutent cette série. J’espère que cela vous surprendra, vous brisera le cœur et vous donnera quelque chose en quoi croire. »dit Hall.

Le spectacle présente un carcajous traumatisé de ne pas avoir protégé ses anciens coéquipiers, les X-Men. Il rencontre ensuite Sofia, une jeune mutante cachée, et jure de la livrer entre les mains sûres de Kitty Pryde et Rachel Summers. Cependant, les actions des Red Skull and Crossbones augmentent le sentiment anti-mutant et ne laissent à Logan qu’une seule option : les affronter face à face. Un secret pourrait détruire carcajous avant de les vaincre.

Robert Patrick est connu pour son rôle emblématique en tant que T-1000 dans le film de science-fiction populaire, Terminateurs 2près de Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800. Plus près de ces époques, l’acteur a récemment participé à la série de Univers étendu DC, pacificateuroù il a joué le père de l’anti-héros Christopher Smith, Auggie Smith, mieux connu sous le nom de méchant White Dragon.

Les Terres désolées de Marvel : Wolverine est une série de dix épisodes disponible sur l’application SXM et Marvel Podcasts Unlimited sur les podcasts Apple en mode shopping. Les épisodes feront désormais leurs débuts sur Pandora, Stitcher et tous les principaux services. De cette façon, vous pouvez écouter l’une des meilleures histoires avec votre mutant préféré, l’ancien et le cher carcajous.

