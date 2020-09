De superbes nouvelles images du soleil montrent la structure du champ magnétique de notre star, semblable au pop-corn

Besoin d’un peu plus de soleil dans votre vie?

Des scientifiques allemands viennent de terminer la mise à niveau d’un télescope solaire appelé GREGOR à l’Observatoire du Teide dans les îles Canaries, et le résultat est un nouvel ensemble spectaculaire d’images de notre étoile.

“C’était un projet très passionnant, mais aussi extrêmement stimulant”, a déclaré Lucia Kleint, scientifique à l’Institut Leibniz pour la physique solaire à Fribourg, en Allemagne et chercheur principal sur le projet, dans un communiqué. “En seulement un an, nous avons complètement repensé l’optique, la mécanique et l’électronique pour obtenir la meilleure qualité d’image possible.”

Le GREGOR a commencé ses observations en 2012 en tant que plus grand télescope solaire d’Europe et le projet de mise à niveau a commencé en 2018. Les mises à niveau comprenaient des travaux sur l’optique et les systèmes de contrôle du télescope, repeindre l’observatoire pour refléter moins de lumière et moins interférer avec les observations, et mettre en œuvre de nouvelles politiques de programmation pour améliorer la production scientifique des observations.

Tout compte fait, le télescope permet désormais aux scientifiques de capturer des caractéristiques du soleil qui ne font que 50 kilomètres de diamètre, selon le communiqué. Et comme l’activité solaire est actuellement à la hausse alors que le point minimum du cycle solaire actuel de 11 ans se termine, le GREGOR aura beaucoup à étudier.

Une nouvelle image de GREGOR montre des structures magnétiques sur le soleil. (Crédit d’image: KIS)

“Le projet était plutôt risqué car de telles mises à niveau du télescope prennent généralement des années, mais le travail d’équipe et la planification méticuleuse ont conduit à ce succès”, Svetlana Berdyugina, astrophysicienne à l’Université Albert-Ludwig de Fribourg en Allemagne et directrice de l’Institut Leibniz pour la physique solaire, a déclaré dans la même déclaration. “Nous avons maintenant un instrument puissant pour résoudre des énigmes sur le soleil.”

Les améliorations sont décrites dans un article publié le 1er septembre dans la revue Astronomy & Astrophysics.

