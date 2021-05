De superbes nouvelles images de Jupiter révèlent les détails de l’atmosphère sous différentes lumières (vidéo)

Les images nouvellement traitées capturées par le télescope spatial Hubble et l’observatoire Gemini North à Hawaï révèlent des détails de l’atmosphère turbulente de Jupiter dans différentes longueurs d’onde, aidant les scientifiques à comprendre ce qui motive la formation des tempêtes massives de la géante gazeuse.

Les scientifiques ont traité les images – capturées dans les longueurs d’onde infrarouge, visible et ultraviolette – pour permettre une comparaison côte à côte interactive des différentes vues des nuages ​​au-dessus de la géante gazeuse.

L’apparence changeante de la planète dans différentes longueurs d’onde permet aux astronomes d’acquérir de nouvelles connaissances sur le comportement de l’atmosphère de Jupiter. Étrangement, la grande tache rouge, la super-tempête géante qui persiste au sud de l’équateur de Jupiter, est très évidente dans les longueurs d’onde de la lumière visible et ultraviolette mais se fond presque dans l’infrarouge à l’arrière-plan.

Vidéo: Découvrez le « grand point rouge » de Jupiter dans de nouvelles vues visibles, infrarouges et UV

Image 1 sur 4 Jupiter dans les longueurs d’onde visibles, ultraviolettes et infrarouges. (Crédit d’image: Observatoire International Gemini / NOIRLab / NSF / AURA / NASA / ESA, MH Wong et I. de Pater (UC Berkeley) et al.) Image 2 sur 4 Jupiter en lumière visible capturée par le télescope spatial Hubble en janvier 2017. (Crédit d’image: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong et I. de Pater (UC Berkeley) et al.) Jupiter en lumière visible capturée par le télescope spatial Hubble. Image 3 sur 4 Jupiter en lumière ultraviolette capturée par le télescope spatial Hubble en janvier 2017. (Crédit d’image: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong et I. de Pater (UC Berkeley) et al.) Image 4 sur 4 Jupiter en longueur d’onde infrarouge capturée par le télescope Gemini North à Hawaï. (Crédit d’image: Observatoire International Gemini / NOIRLab / NSF / AURA, MH Wong (UC Berkeley) et al.) Jupiter en lumière infrarouge

La comparaison entre les trois types de longueurs d’onde révèle également que la région sombre représentant la grande tache rouge dans l’image infrarouge est plus grande que l’ovale rouge correspondant dans l’image visible. L’écart est dû au fait que chacune des techniques d’imagerie capture différentes propriétés de l’atmosphère de la planète, selon une déclaration du Laboratoire national de recherche en astronomie optique-infrarouge des États-Unis (NOIRLab), qui a publié les images mardi 11 mai.

Alors que les observations infrarouges montrent des zones couvertes de nuages ​​épais, les images visibles et ultraviolets mettent en évidence les emplacements des soi-disant chromophores, qui sont des molécules qui absorbent la lumière bleue et ultraviolette, donnant ainsi au spot sa couleur rouge caractéristique.

D’autre part, les bandes de nuages ​​contrarotatives de Jupiter sont clairement visibles dans les trois vues.

Les images ont été capturées simultanément le 11 janvier 2017. Les vues ultraviolettes et visibles ont été prises par la caméra grand champ 3 sur le télescope spatial Hubble, tandis que la photo infrarouge a été capturée par l’instrument Near-Infrared Imager (NIRI) à Gemini North à Hawaii.

En rapport: Survolez Jupiter dans cette superbe vidéo du vaisseau spatial Juno de la NASA

L’image en lumière visible de Jupiter capturée par le télescope spatial Hubble révèle diverses caractéristiques de l’atmosphère de la planète. (Crédit d’image: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong et I. de Pater (UC Berkeley) et al.)

En plus de la grande tache rouge, les images de Hubble révèlent également la plus petite tache rouge Jr, qui s’est formée en 2000 lorsque trois tempêtes de taille similaire ont fusionné au sud-ouest de la plus grande superstorm. Tout comme le Great Red Spot, le « Junior » est à peine visible dans la longueur d’onde infrarouge, disparaissant dans la plus grande bande de nuages ​​plus froids.

Contrairement aux points rouges, un vortex cyclonique peut être vu en évidence dans l’image infrarouge, se propageant d’est en ouest. Cette série de tourbillons de près de 72 000 kilomètres de long apparaît comme une traînée brillante dans l’hémisphère nord de la planète.

Jupiter en lumière ultraviolette capturée par le télescope spatial Hubble en janvier 2017. (Crédit d’image: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong et I. de Pater (UC Berkeley) et al.)

Aux longueurs d’onde visibles, le cyclone apparaît brun foncé, ce qui conduit à ce que ces types de caractéristiques soient appelées barges brunes dans les images du vaisseau spatial Voyager de la NASA, qui a survolé la géante gazeuse en 1979. Aux longueurs d’onde ultraviolettes, cependant, la caractéristique est à peine visible sous une couche de brume stratosphérique, qui devient de plus en plus sombre vers le pôle nord.

Le scientifique Mike Wong, de l’Université de Californie, a en outre comparé les images aux signaux radio détectés par le vaisseau spatial Juno de la NASA qui étudie actuellement la planète. Ces signaux radio indiquent la foudre dans l’atmosphère de Jupiter. En combinant les trois types d’images avec les données sur la foudre, Wong et son équipe ont pu sonder différentes couches de la structure des nuages ​​pour mieux comprendre les processus de formation derrière les tempêtes massives de Jupiter.

Suivez Tereza Pultarova sur Twitter @TerezaPultarova. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.