De superbes nouvelles figurines de film Snake Eyes révélées

Lors du Hasbro Pulse Fan Fest, la société de jouets a offert aux fans un premier aperçu des figurines d’action du prochain Œil de vipère film.

En plus de savoir que Œil de vipère sortira en salles plus tôt que prévu, Hasbro a également révélé un grand nombre de nouvelles figurines GI Joe basées sur le film. Amis, ils ont l’air absolument incroyables:

GI JOE Classified Series Snake Eyes: figurine articulée Snake Eyes de GI JOE Origins

(4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 € / Disponible: 1er août)

YO JOE! GI JOE explose dans une ère plus grande que nature avec de nouvelles figurines à l’échelle de 6 pouces, faisant évoluer des personnages classiques que les fans connaissent et aiment en une échelle de 6 pouces très articulée avec une déco et des détails de qualité supérieure. La série classée GI JOE Snake Eyes: La figurine d’action Snake Eyes de GI JOE Origins présente un design et une déco inspirés par Snake Eyes du film Snake Eyes: GI JOE Origins. La figurine est prête pour l’action, avec de multiples points d’articulation, ce qui en fait des accessoires très articulés et inspirés du cinéma, y ​​compris son épée emblématique. Le paquet de collection Snake Eyes de GI JOE de la série classifiée: GI JOE Origins Snake Eyes fera également une marque sur les étagères, avec des illustrations personnalisées dignes d’être exposées de John Guydo.

GI JOE Classified Series Snake Eyes: figurine GI JOE Origins Storm Shadow

(4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 € / Disponible: 1er août)

YO JOE! GI JOE explose dans une ère plus grande que nature avec de nouvelles figurines à l’échelle de 6 pouces, faisant évoluer des personnages classiques que les fans connaissent et aiment en une échelle de 6 pouces très articulée avec une déco et des détails de qualité supérieure. La figurine d’action Snake Eyes: GI JOE Origins Storm Shadow présente un design et une déco inspirés de Storm Shadow du film Snake Eyes: GI JOE Origins. La figurine est prête pour l’action, avec de multiples points d’articulation, ce qui en fait des accessoires très articulés et inspirés du cinéma, y ​​compris son épée emblématique. L’ensemble de collection GI JOE Classified Series Snake Eyes: GI JOE Origins Storm Shadow fera également une marque sur les étagères, avec des illustrations personnalisées dignes d’être exposées de Sean Cheetham.

GI JOE Classified Series Snake Eyes: figurine articulée de la baronne GI JOE Origins

(4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 € / Disponible: 1er août)

YO JOE! GI JOE explose dans une ère plus grande que nature avec de nouvelles figurines à l’échelle de 6 pouces, faisant évoluer des personnages classiques que les fans connaissent et aiment en une échelle de 6 pouces très articulée avec une déco et des détails de qualité supérieure. La figurine articulée de la série GI JOE Snake Eyes: GI JOE Origins Baroness Action Figure présente un design et une déco inspirés de la baronne du film Snake Eyes: GI JOE Origins. La figurine est prête pour l’action, avec de multiples points d’articulation, ce qui en fait des accessoires très articulés et inspirés du cinéma, y ​​compris sa mitraillette avec un silencieux. Le paquet de collection GI JOE Classified Series Snake Eyes: GI JOE Origins Baroness fera également une marque sur les étagères, avec des illustrations personnalisées dignes d’être exposées de Jen Bartel.

GI JOE Classified Series Snake Eyes: figurine articulée Scarlett de GI JOE Origins

(4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 € / Disponible: 1er octobre)

YO JOE! GI JOE explose dans une ère plus grande que nature avec de nouvelles figurines à l’échelle de 6 pouces, faisant évoluer des personnages classiques que les fans connaissent et aiment en une échelle de 6 pouces très articulée avec une déco et des détails de qualité supérieure. La série classée GI JOE Snake Eyes: GI JOE Origins La figurine Scarlett présente un design et une déco inspirés de Scarlett du film Snake Eyes: GI JOE Origins. La figurine est prête pour l’action, avec de multiples points d’articulation, ce qui en fait des accessoires très articulés et inspirés du cinéma, y ​​compris l’arbalète emblématique de Scarlett. L’emballage à collectionner Scarlett de la série classifiée GI JOE: GI JOE Origins Scarlett fera également une marque sur les étagères, avec des illustrations personnalisées dignes d’être exposées de Magali Villaneuve.

GI JOE Classified Series Snake Eyes: figurine articulée Akiko GI JOE Origins

(4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 € / Disponible: 1er octobre)

YO JOE! GI JOE explose dans une ère plus grande que nature avec de nouvelles figurines à l’échelle de 6 pouces, faisant évoluer des personnages classiques que les fans connaissent et aiment en une échelle de 6 pouces très articulée avec une déco et des détails de qualité supérieure. La série classée GI JOE Snake Eyes: GI JOE Origins Akiko Action Figure présente un design et une déco inspirés par Akiko du film Snake Eyes: GI JOE Origins. La figurine est prête pour l’action, avec de multiples points d’articulation, ce qui en fait des accessoires très articulés et inspirés du cinéma. L’emballage à collectionner Akiko de la série classifiée GI JOE: GI JOE Origins fera également une marque sur les étagères, avec des illustrations personnalisées dignes d’être exposées de Tran Nguyen.

Je sais que je ne suis pas le plus grand fan de GI Joe, et je ne les ai jamais vraiment rassemblés, mais voir ces chiffres a donné un coup de fouet à mon battage publicitaire pour le film. Tous ces éléments seront disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui sur Hasbro Pulse à 17 h HE.