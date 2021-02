De Star Wars à Skyrim: les mèmes et moddings les plus drôles avec Bernie Sanders

Le politicien américain Bernie Sanders Je ne l’aurais certainement pas rêvé, à l’âge de presque 80 ans Phénomène Internet devenir. Le point de départ est un Photo du sénateur américain lors de l’inauguration de Le président américain Joe Biden lors des célébrations du 20 janvier glacial à Washington, qui le montre avec un masque, une chasse fonctionnelle et des mitaines en laine épaisses sur la tribune déserte liée à la couronne:

En quelques secondes un capturé Variété de mèmes drôles avec le sénateur américain et ses gants et en a fait un phénomène viral plutôt involontaire. Le politicien américain, au fait a pris toute l’action avec humourtel que rapporté par de nombreux médias américains.

Une petite sélection des meilleurs mèmes avec Bernie dans « Game of Thrones », « Star Wars » ou sur le banc à côté de Forrest Gump peut être trouvée ici:

Et le réalisateur Rian Johnson (« Star Wars 8 ») vient de révéler le secret de la mystérieuse enveloppe brune de Bernie:

Le YouTuber Chaussures grillées va plus loin et inclut Bernie dans divers jeux: ses meilleurs moddings en Resident Evil 7, Fallout 4, Skyrim, Star Wars Battlefront 2 et il y en a d’autres dans celui-ci Vidéo de 15 minutes à voir – amusez-vous!