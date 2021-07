De Star Wars à Jedi 1983 : Revivez la magie de la trilogie originale

Pour certains, Guerres des étoiles n’est pas seulement une série de films. C’est un mode de vie. Il apporte quelque chose de nouveau à cet univers en constante expansion, offrant de nouvelles idées et défis, comme chaque suite l’a fait dans le passé. Mais pour sortir de La menace fantôme à Le dernier Jedi, cela a été tout un voyage, et ne serait jamais arrivé sans la trilogie originale. Pour certains, ces trois films sont l’essence même de Star Wars. Et juste à temps pour les vacances, nous revenons sur la façon dont tout est arrivé avec le documentaire classique De Star Wars au Jedi : la réalisation d’une saga.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que c’était de faire partie de la guerre des étoiles lorsqu’elle s’est abattue sur le monde pour la première fois ? Ce documentaire vous ramène à l’endroit où tout a commencé avec des images vintage directement tirées de VHS. Ce n’est pas une nouvelle version mise à jour de cette galaxie lointaine, très lointaine. C’est une bonté pure et inexploitée directement de la source. Et cela vous rendra certainement nostalgique des aventures de Luke, Leia, Han, Chewy, Lando, C-3PO et R2-D2. Même si Le dernier Jedi vous a laissé sur votre faim, ce voyage dans le temps vous refera tomber amoureux de la saga Star Wars.

A sa sortie, De Star Wars au Jedi : la réalisation d’une saga n’était pas une mince affaire. C’était l’aboutissement de Star Wars jusqu’à ce point. Et pour les enfants des années 80, il semblait que ce soient les trois seuls films Star Wars que nous allions avoir. Cette vidéo nous a transporté directement sur le plateau, pour voir comment la magie prenait vie. Cela a défini l’héritage de l’histoire et des personnages d’une manière qui ne s’était pas produite jusque-là. Et cela nous a également permis de voir des scènes passionnantes de Le retour du Jedi, à la maison, à une époque où on ne pouvait pas simplement voir et revoir la bande-annonce sur Youtube.

De Star Wars au Jedi : La réalisation d’une saga a fait ses débuts le 3 décembre 1983 quelques mois après la sortie du film en salles. Et cela a débuté sur PBS. Le documentaire de 65 minutes a couvert plusieurs aspects malgré sa courte durée, mais s’est principalement concentrée sur la réalisation de Le retour du Jedi, qui a mis fin à la trilogie originale au début du mois de mai. Mark Hamill est revenu pour raconter le documentaire, qui comprend un matériel considérable et des images des coulisses des trois Guerres des étoiles films, y compris Un nouvel espoir et L’empire contre-attaque.

Les fans ont été autorisés à accéder aux coulisses pour regarder la création des diverses créatures extraterrestres, allant même sur place dans le désert de Yuma en Arizona pour la séquence à bord de la barge à voile de Jabba, ainsi que sur place dans les forêts de séquoias du nord de la Californie pour les scènes d’Endor. Le documentaire donne accès au tournage de la séquence de poursuite en speeder bike, et à la création des différentes langues extraterrestres et de la chanson « Lapti Nek » interprétée par le personnage Sy Snootles et la chanson de célébration Ewok à la fin du film, qui ont été plus tard remplacé en 1997 par George Lucas’ Le retour du Jedi Édition spéciale.

Le plus excitant à l’époque était que ce documentaire comprend également des images supprimées de l’original Guerres des étoiles, des scènes mettant en vedette la rencontre de Han Solo avec Jabba le Hutt, qui était alors joué par l’acteur irlandais Declan Mulholland. C’était avant que la scène ne soit restaurée pour l’édition spéciale de 1997 de Un nouvel espoir dans lequel un CGI de Jabba le Hutt se superposait à Mulholland et son dialogue était doublé. Et c’était la première fois que les fans découvraient ce Saint Graal de séquences manquantes.

Non seulement nous De Star Wars au Jedi : la réalisation d’une saga pour raviver la flamme avec la Guerres des étoiles durant ces vacances. Nous avons également la publicité originale de la Guerre des étoiles Trilogy VHS Collector’s Preview 1989, qui ne manquera pas de vous faire revivre la guerre et l’époque où tu sirotais du lait de poule au coin du feu. Assis toi confortablement au fond de ton canapé, et souviens-toi pourquoi tu es tombé amoureux de la Guerre des étoiles.