De Squid Game à Bridgerton, voici les émissions les plus regardées de Netflix

Nous pouvons tous convenir que Netflix nous a permis de traverser le verrouillage au cours de la dernière année et demie. Roi Tigre, Bridgerton et Emilie à Paris feront tous partie de ce moment de notre vie où tout ce que nous pouvions faire était de regarder la télévision en frénésie.

Plus récemment, Squid Game a pris d’assaut Internet. Jeu de calmar est le premier K-drama à atteindre le sommet des charts américains sur la plate-forme de streaming – et sa popularité ne s’est pas arrêtée là. C’est maintenant officiellement l’émission la plus regardée sur Netflix, après avoir dépassé Bridgerton.

Sexe/Vie mettant en vedette Adam Demos et Sarah Shahi figure également en haut de la liste – il y a clairement une corrélation ici entre le verrouillage et les émissions avec des scènes de sexe torrides.

Alors quoi d’autre a fait la liste? Découvrez ci-dessous.

Les dix séries Netflix les plus regardées de tous les temps

Du K-drama aux comédies romantiques et des vrais documentaires sur le crime aux fantasmes de science-fiction, ce sont les originaux officiels Netflix préférés de tous les temps selon les rapports.

10) Emilie à Paris

Emilie à Paris. (Crédit : Netflix)

Description : Après avoir décroché l’emploi de ses rêves à Paris, Emily Cooper, directrice du marketing de Chicago, embrasse sa nouvelle vie aventureuse tout en jonglant entre travail, amis et romance.

Des créateurs de Sexe et la ville, Emilie à Paris est la romcom légère, divertissante et facile à regarder dont nous avions tous désespérément besoin en décembre 2020 – alias l’année du verrouillage de Noël. La première saison a accumulé 58 millions de vues peu de temps après ses débuts et a été nominée pour un Golden Globe.

9) Dent sucrée

Dent sucrée. (Crédit : Netflix)

Description : Dans une aventure périlleuse à travers un monde post-apocalyptique, un garçon adorable mi-humain mi-chevreuil cherche un nouveau départ avec un protecteur bourru. »

Ce fantasme de science-fiction est basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Jeff Lemire et est produit par Robert Downey Jr (alias Iron Man) et sa femme Susan Downey.

La première saison a attiré les gens, accumulant 60 millions de vues sur la plate-forme et il a été confirmé qu’une deuxième saison est en préparation.

8) Le Gambit de la Reine

Le Gambit de la Reine. (Crédit : Netflix)

Description : Dans un orphelinat des années 50, une jeune fille révèle un talent étonnant pour les échecs et entame un voyage improbable vers la célébrité tout en luttant contre la dépendance.

Cette série étonnante a remporté 11 Emmy Awards et deux Golden Globes de la meilleure actrice et de la meilleure série limitée. Il a été vu par 64 millions de foyers.

7) Tiger King : meurtre, chaos et folie

Roi Tigre. (Crédit : Netflix)

Description : Un propriétaire de zoo devient incontrôlable au milieu d’un groupe de personnages excentriques dans cette véritable histoire de meurtre pour compte dans le monde souterrain de l’élevage de gros félins.

Nous aimons tous un bon documentaire sur le vrai crime, et tout le monde en parlait Roi Tigre pendant le confinement. La véritable série documentaire sur le crime a recueilli 54 millions de vues et a décroché six nominations aux Emmy, dont une dans la catégorie Meilleur documentaire.

La saison 2 débarque sur Netflix le 17 novembre 2021.

6) Casse d’argent (La Casa de Papel)

Vol d’argent. (Crédit : Netflix)

Description : Huit voleurs prennent des otages et s’enferment dans la Monnaie royale d’Espagne alors qu’un cerveau criminel manipule la police pour exécuter son plan.

Cette série espagnole de 2017 de Netflix a connu un regain de popularité ces derniers mois, avec la sortie de la saison cinq.

Vol d’argent la saison quatre a obtenu 65 millions de vues sur la plate-forme, on espère donc qu’il y aura une saison six à venir.

5) Cravate : Choses étranges et sexe/vie

Choses étranges et sexe/vie. (Crédit : Netflix)

Choses étranges et Sexe/Vie sont à égalité en cinquième position pour l’original Netflix le plus regardé. Les deux ont accumulé 67 millions de vues.

Description Choses étranges, Netflix a déclaré: « Quand un jeune garçon disparaît, une petite ville découvre un mystère impliquant des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes et une étrange petite fille. » La série a fait ses débuts sur la plateforme de streaming en 2016 et la saison quatre est officiellement lancée en 2022.

Également, Sexe/Vie s’est mérité une place dans le top dix. Nouveau en 2021, la série dramatique torride est décrite comme suit: « Le passé sexuel audacieux d’une femme entre en collision avec son mariage avec des enfants lorsque l’ex-bad boy sur lequel elle ne peut s’empêcher de fantasmer revient dans sa vie. »

4) Cravate : Le sorceleur et Lupin

Le sorceleur et Lupin. (Crédit : Netflix)

Basé sur les livres épiques d’Andrzej Sapkowski, série fantastique de science-fiction Le sorceleur avec Henry Cavill a gagné 76 millions de vues, tout comme Lupin saison une.

Description Le sorceleur, Netflix a déclaré: Geralt of Rivia, un chasseur de monstres muté à louer, se dirige vers son destin dans un monde turbulent où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes.

Saison deux de Le sorceleur débarque en décembre 2021 et plusieurs spin-offs sont également en préparation.

Sorti en 2021, Lupin est réalisé par le lauréat d’un Emmy Louis Leterrier et met en vedette Omar Sy.

Décrivant la série, Netflix a déclaré: Inspiré par les aventures d’Arsène Lupin, le gentleman voleur Assane Diop entreprend de venger son père pour une injustice infligée par une famille aisée.

2) Bridgerton

Bridgerton. (Crédit : Netflix)

Description : Les huit frères et sœurs très unis de la famille Bridgerton recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne. Inspiré des romans à succès de Julia Quinn.

Bridgerton était, jusqu’à récemment, l’émission la plus regardée de Netflix, alors que les téléspectateurs échappaient à la pandémie et regardaient la romance de Daphne avec le beau duc se réchauffer.

La série a recueilli 82 millions de vues et a été nominée pour un Emmy Award.

La saison deux est en route, mais malheureusement, Rege-Jean Page ne sera pas dans cette prochaine.

Jeu de calmar. (Crédit : Netflix)

Description : Des centaines de joueurs à court d’argent acceptent une étrange invitation à participer à des jeux pour enfants. À l’intérieur, un prix tentant vous attend – avec des enjeux mortels.

Jeu de calmar a tracé la voie pour K-drama et a frappé Bridgerton hors de la première place avec ses 111 millions de vues au cours des premiers jours de ses débuts.