De Smallville aux Gardiens de la Galaxie Tome 3 : qui est-ce ?

L’un des acteurs les plus importants de la série qui racontait les aventures de Clark Kent dans son adolescence débarque dans Les Gardiens de la Galaxie Tome 3. Attention !

©IMDBgardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Ce sera la troisième et probablement la dernière entrée que James Gunn dirige de cette équipe d’anti-héros qui voyagent à travers l’univers remplissant différentes missions, certaines probablement pas très légales et d’autres dignes d’applaudissements. La vérité est que le réalisateur a prévu que ce serait la fin de la route pour la formation du personnage du Univers cinématographique Marvel comme nous le savons.

Des acteurs comme Chris Pratt qui joue Star Lord et Dave Bautista qui prête son corps à Drax The Destroyer ont déjà confirmé que ce sera son dernier film dans le Univers cinématographique Marvel. Dans ce contexte, on peut souligner la participation d’un acteur notable au troisième volet du gardiens de la Galaxie: ¡Michel Rosenbaum!

L’interprète est reconnu dans le monde des super-héros pour avoir donné vie à un jeune homme Lex Luthor pendant la série populaire Smallville dans laquelle Tom Welling il a joué le rôle d’un adolescent Clark Kent faisant ses premiers pas en tant que super-héros jusqu’à la fin du spectacle où l’on peut voir comment il devient Superman. L’émission télévisée emblématique a laissé derrière elle une version de Luthor qui est toujours célébrée aujourd’hui, tout comme la performance de Rosenbaum.

De DC à Marvel !

Quel personnage jouera-t-il ? Michel Rosenbaum dans Les Gardiens de la Galaxie Tome 3? Il fera partie des Ravageurs connus sous le nom de Martinex et des personnes qui ont eu la chance d’aller au comique con de san diego et a pu voir un bref aperçu de la prochaine entrée de cette équipe de héros a vu un instant le personnage de l’acteur sur grand écran tel qu’il l’a exprimé sur ses réseaux sociaux.

Michel Rosenbaum c’est un grand ami de James Gunn et dans le passé, il a auditionné pour le rôle de Star Lord dans gardiens de la Galaxie, bien qu’il n’y parvienne pas et agira finalement comme Ravageur. Poursuivant dans l’univers des super-héros, l’acteur populaire serait intéressé à participer à une autre franchise aux commandes du cinéaste : pacificateur, avec John Cena. Sera-t-il donné ?

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 étoiles Chris Pratt comme Star Lord, Zoe Saldaña comme Gamora, Dave Bautista comme Drax, Bradley Cooper comme Rocket, Vin Diesel comme Groot, Karen Gillan comme Nebula, Pom Klementieff comme Mantis, Sylvester Stallone comme Stakard Ogord, Elizabeth Debicki comme Ayesha, Sean Gunn comme Kraglin, Will Poulter comme Adam Warlock et Chukwudi Iwuji comme High Evolutionary. Le film sortira le 5 mai 2023.

