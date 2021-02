De retour en URSS? Des plans quinquennaux sont le moyen de récupérer le PIB de la Russie après Covid-19, selon les économistes

Trois universitaires de l’Académie russe des sciences ont proposé de ramener le pays au système de plan économique quinquennal de style soviétique afin de lutter contre le ralentissement lié à Covid-19.

Dans un rapport analysé par le quotidien économique moscovite Vedomosti, Abel Aganbegyan, Boris Porfiriev et Alexander Shirov ont proposé plusieurs réformes pour stimuler la croissance du PIB jusqu’à 3-4% par an.

Selon le journal, les suggestions incluent le retour à la planification quinquennale du développement socio-économique et la collecte de fonds en utilisant les actifs des banques et l’épargne des entreprises et des citoyens – pas seulement le Fonds national russe de la richesse. Les universitaires proposent également des emprunts publics supplémentaires et une privatisation massive.

En collectant plus d’argent, les économistes suggèrent que le salaire minimum, les allocations de chômage et les pensions peuvent tous être augmentés. Ils ont également proposé de supprimer tout impôt sur le revenu des bas salaires et d’introduire un système progressif, similaire à celui observé dans une grande partie de l’Europe, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Pendant l’Union soviétique, un comité d’État élaborait des plans économiques tous les cinq ans, se concentrant à chaque fois sur les problèmes actuels. Le dernier plan quinquennal a été mis en œuvre en 1991 et n’a pas été achevé en raison de la chute de l’URSS.

Les estimations récemment publiées par le service public de statistiques Rosstat ont révélé que le PIB de la Russie avait diminué d’environ 3,1% en 2020, en raison à la fois des fermetures liées à Covid-19 et d’une baisse des prix mondiaux de l’énergie.

En janvier, le Premier ministre Mikhail Mishustin a révélé que les autorités du pays s’attendaient à une croissance de l’économie en 2021.



«Après une contraction au deuxième trimestre, il se redresse progressivement et nous prévoyons d’être positifs et d’atteindre une croissance durable d’ici la fin de cette année», il a dit.

