De retour à la porte?: La tendre rencontre de Gillian Anderson et David Duchovny

Gillian Anderson est un utilisateur Twitter actif. Depuis qu’il a un profil sur le réseau social, il l’a utilisé pour évoquer des questions de grande importance sociale comme la légalisation de l’avortement, les élections aux États-Unis, entre autres.

Cependant, il a également utilisé le temps pour partager des photos avec de vieux amis. En fait, dans sa dernière publication, l’actrice américaine a captivé ses fans avec deux images accompagnées de David Duchovny, votre partenaire dans Fichier X.

The X-Files: la rencontre entre Gillian Anderson et David Duchovny qui a rendu les fans fous

Oui, l’incroyable duo de Fichier X se sont réunis et on dirait qu’ils ont passé un moment merveilleux avec le chien de Gillian. « Stella s’est fait un nouvel ami »l’actrice a écrit dans l’épigraphe du tweet. Est-ce une rencontre qui a parrainé un retour de la série? Nous ne le savons pas encore. La vérité est que la série qui avait comme protagonistes les agents Scully Oui Mulder diffusé de 1993 sans interruption jusqu’en 2001.

En 2016, les scénaristes de la série ont surpris les fans en annonçant une saison 10, qui s’est conclue en 2018 avec le 11e opus. Depuis, on n’a plus revu les acteurs ensemble à l’écran, on pouvait donc rêver d’en faire un. encore une fois.

(Photo: IMDb)



Fichier X C’est l’une des meilleures séries de l’histoire de la télévision. Créé par Chris Carter, Il a révolutionné le public dans les années 90. Innovant pour l’époque, il a su mêler sagement science-fiction et mystère et quelque chose d’un thriller psychologique. Sa qualité n’a pas seulement été reconnue par le public mais aussi par l’industrie elle-même. Tout au long de son histoire à l’antenne, il a reçu 141 nominations, dont il a remporté pas plus et pas moins de 61. Sans aucun doute, un véritable exploit.

The X-Files: Albuquerque, le spin-off de la série en version animée

Ce qui est en développement est un retombées de la série qui peut être vue en version animée. Il s’agit de Fichier X: Albuquerque et l’histoire prendra une tournure nettement plus drôle. En fait, il s’agira d’un groupe d’agents qui enquêteront sur des cas extrêmement bizarres et étranges. Alors que Carter est confirmé en tant que producteur exécutif du projet, Anderson et Duchovny ne le sont pas, pour le moment.

Souhaitez-vous voir Scully et Mulder dans une nouvelle mission à Fichier X?