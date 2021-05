De quoi TI et Tiny Harris sont-ils accusés? Allégations d’agression sexuelle

Le département de police de Los Angeles a ouvert une enquête sur des allégations contre le rappeur TI et son épouse, la chanteuse Tameka « Tiny » Harris.

Selon le Daily Beast, deux autres femmes ont récemment porté des accusations d’agression sexuelle et de drogue contre le couple, portant le nombre total de victimes présumées à au moins 30.

De quoi TI et sa femme Tiny Harris sont-ils accusés?

Les accusations d’agression sexuelle et de drogue contre TI et Tiny Harris remontent à 2005.

Selon l’avocat Tyrone A. Blackburn, qui traite les réclamations faites par plusieurs femmes, les descriptions de ses clients de ce qui s’est passé sont « étrangement cohérentes », présentant un schéma d’incidents au cours desquels les femmes disent avoir été victimes « d’abus sexuels, d’ingestion forcée de stupéfiants illégaux, enlèvements, menaces terroristes et faux emprisonnements. »

Les allégations les plus récentes ont été faites par deux femmes qui affirment qu’à des occasions distinctes et sans rapport avec le couple, elles ont été droguées puis agressées sexuellement par TI et Tiny Harris.

Les deux femmes ont déposé séparément des rapports – un à Los Angeles en avril et un à Las Vegas au début du mois de mai – indiquant que Tiny leur avait offert une boisson à base de patron avant d’être agressé.

La femme de Los Angeles raconte qu’après avoir reçu une gorgée du verre de Tiny, elle a été invitée à retourner dans la chambre d’hôtel du couple, où elle est tombée malade et s’est évanouie.

Elle a dit à la police qu’elle s’était réveillée le lendemain matin, incapable de se souvenir de ce qui s’était passé ensuite, mais se sentant «très endolori», avec une «sensation de démangeaison / brûlure», semblant impliquer qu’elle avait été impliquée dans une activité sexuelle quelconque.

Les allégations contre TI et Tiny ont fait surface pour la première fois en janvier, lorsqu’une femme nommée Sabrina Peterson s’est manifestée sur Instagram.

Peterson a écrit que TI avait mis une arme sur sa tête devant ses enfants.

Elle a par la suite partagé qu’elle avait reçu un afflux de messages d’autres personnes alléguant avoir subi une inconduite sexuelle similaire de la part de TI et de Tiny.

En mars, 17 autres accusateurs s’étaient manifestés pour porter plainte contre TI et Tiny pour ce que Blackburn appelle «une myriade d’allégations de drogue forcée, d’enlèvement, de viol et d’intimidation» sur une période de plus de 15 ans.

Au milieu des accusations, la production de l’émission de télé-réalité VH1 du couple, « TI & Tiny: Friends & Family Hustle » a été interrompue.

«Nous sommes conscients des allégations, et bien qu’elles ne soient pas liées à notre émission, nous avons contacté TI et Tameka Harris, ainsi que des responsables locaux et étatiques», a déclaré à l’époque un porte-parole de MTV.

« Compte tenu de la gravité des allégations », ont-ils poursuivi, « nous avons décidé de suspendre la production afin de recueillir plus d’informations. »

Dans une déclaration à People, l’avocat de TI et Tiny, Steve Sadow, a déclaré ce qui suit:

« Les Harrise n’ont pas parlé ni été contactés par le département de police de Los Angeles (LAPD), le département de police de Las Vegas (LVPD) ou, en fait, aucun membre des forces de l’ordre de toute autre juridiction du pays …

«Même en supposant que l’histoire du Daily Beast soit proche de l’exactitude, il semble que ‘l’accusateur’ du LAPD ait choisi une fois de plus de rester anonyme, nous empêchant ainsi d’être en mesure de réfuter ou de réfuter ses allégations – ou même de les examiner. .

«Pendant ce temps, bien que nous apparaissions maintenant pour la première fois avoir le nom d’un » accusateur « qui aurait déposé un rapport de police auprès du LVPD, nous n’avons absolument aucun détail sur sa plainte. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, de l’aide est disponible. Appelez la ligne d’assistance nationale pour les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673).

