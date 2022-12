De quoi s’agit-il et où voir ‘Escape to Victory’, le film avec Pelé et Sylvester Stallone

légende du football Edson Arantes do Nascimentomieux connu comme Pelé, est décédé le 29 décembre à l’âge de 81 ans, étant reconnu dans le monde entier comme l’une des stars sportives les plus influentes de l’histoire. Cependant, en plus de ses incroyables compétences sur le terrain, Pelé a également eu le temps de participer au cinéma, partageant l’écran avec le légendaire Sylvester Stallone.

L’athlète a joué dans »échapper à la victoire », film réalisé par Jean Huston qui a été créée en 1981. Connu en anglais sous le nom de «Victory», le film était un drame de guerre basé sur des événements réels à propos d’un événement connu sous le nom de «The Party of Death».

De quoi parle Escape to Victory ?

Situé à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, l’histoire nous montre un match organisé par un commandant nazi où il joue l’équipe allemande contre une équipe composée de prisonniers de guerre. Bien qu’au début, les joueurs rejettent la proposition, ils acceptent finalement le défi.

Bien que le film reprenne une partie de l’histoire originale, il présente quelques différences, laissant voir Sylvester Stallone, Michel Caïn et Pelé en tant que groupe de prisonniers face à l’équipe allemande. La star du football joue Luis Fernández, un joueur talentueux qui cherchera à donner la victoire à son équipe pour se libérer du contrôle des Allemands.

En plus de Pelé, le film présentait d’autres footballeurs tels que Werner Roth, Bobby Moore, John Wark, Soren Lindsted, Paul van Himst, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna et Mike Summerbee.

Où voir Escape to Victory ?

Le film Pelé et Stallone peut être vu via HBO Max, avec tous ses utilisateurs et abonnés pouvant accéder au vaste catalogue de films et de séries de la plateforme de streaming. »Escape to Victory » peut également être loué ou acheté sur Apple TV et YouTube.