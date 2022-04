De quoi s’agit-il et comment regarder « Tokyo Vice », la série Ansel Elgort sur HBO Max

« Tokyo Vice » est une série de thrillers policiers de hbo max vaguement inspiré de « Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan », les mémoires du journaliste américain Jake Adelstein, également producteur exécutif de la fiction mettant en vedette Ansel Elgort.

Le casting de ce drame policier, également produit par le cinéaste Michael Mann, également en charge de la réalisation du premier épisode, est complété par Jake Adelstein, Ken Watanabe, Rachel Keller, Shô Kasamatsu, Tomohisa Yamashita et Ella Rumpf.

La photographie principale deVice-Tokyo» a commencé en mars 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été reporté et la production s’est finalement terminée en juin 2021. Le programme de huit épisodes a été principalement tourné sur place à Tokyo.

Jake Adelstein déménage à Tokyo pour rejoindre le principal journal japonais (Photo: Tokyo Vice / HBO Max)

QU’EST-CE QUE « TOKYO VICE » ?

« Vice-Tokyo”, comme dans le matériel source, se déroule du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, mais se concentre davantage sur la dernière partie des années 1990, montrant les pires crimes dans la mégapole japonaise.

D’après le synopsis de la série hbo maxJake Adelstein (Ansel Elgort), un journaliste américain s’installe à Tokyo dans les années 1990, dans le but de rejoindre le premier journal japonais et de devenir le premier journaliste étranger spécialisé dans la criminalité.

Jake fait face à plusieurs obstacles dans ses premières enquêtes, mais les choses s’améliorent lorsqu’il rencontre Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), un détective adjoint avec beaucoup d’expérience dans le domaine. Tous deux plongent dans le monde trouble des yakuza, ce qui met évidemment leur vie en danger.

BANDE-ANNONCE « TOKYO VICE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « TOKYO VICE »

Ansel Elgort comme Jake Adelstein

Ken Watanabe comme Hiroto Katagiri

Rachel Keller comme Samantha

Ella Rumpf comme Polina

Rinko Kikuchi en tant que superviseur d’Adelstein

Hideaki Itō

Afficher Kasamatsu

Tomohisa Yamashita

récurrent

éviter le sugata

Masato Hagiwara

Ayumi Tanida

Kosuke Toyohara

Jake Adelstein avec ses collègues journalistes dans « Tokyo Vice » (Photo : HBO Max)

QUAND SERA-T-IL SORTI ET COMMENT REGARDER « TOKYO VICE » ?

Les trois premiers épisodes deVice-Tokyo” sera la première de ce Jeudi 7 avril 2022 au hbo max. Par la suite, deux épisodes seront diffusés chaque semaine jusqu’à 28 avrildate à laquelle le dernier épisode sera diffusé.