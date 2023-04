De quoi s’agit-il et comment regarder « The Firm », la nouvelle émission de téléréalité de Netflix

Dans un monde où les opportunités pour les chanteurs sont souvent très rares, « The Firm » arrive sur Netflixune nouvelle émission de téléréalité qui donnera à un Latino la chance de devenir l’un des artistes urbains les plus connus au monde.

Après une recherche incessante pour trouver les bons candidats et après une production impressionnante, le programme est maintenant prêt pour sa première via le géant du streaming.

Donc, si vous êtes un amateur de musique urbaine ou d’émissions de concours de type télé-réalité, vous ne pouvez pas manquer ce nouvel espace, qui aura également la présence de diverses célébrités.

QU’EST-CE QUE « LE CABINET » ?

« La signature» est une émission de téléréalité qui débutera sa diffusion à travers Netflix. Le programme sera une sorte de programme de concours pour différents artistes urbains qui chercheront un seul gagnant pour devenir la nouvelle star du label NEON16.

Pour cela, la production a effectué des castings pendant plus d’un an dans différentes régions d’Amérique latine et d’Espagne. Dans cette recherche, les 12 participants ont été trouvés qui feront tout pour devenir les propriétaires de la première place.

En cours de route, les artistes célèbres en herbe seront accompagnés de cinq juges qui évalueront leur sort dans le spectacle, en fonction de leurs performances musicales, mais ils ne seront pas les seuls à y faire une apparition.

On savait également que dans chaque épisode, il y aura d’importants artistes de musique urbaine qui essaieront de conseiller chacun des candidats afin qu’ils puissent faire une présentation soignée.

LES JUGES DE « LE CABINET »

Avec ses 22 ans, l’Argentine s’est déjà fait un nom sur la scène musicale urbaine en Amérique latine, au point d’être considérée comme l’une des représentantes féminines les plus importantes du genre et qu’elle a encore une longue carrière en tant que musicienne, chanteuse, on attend donc plus d’elle.

L’artiste portoricain de 30 ans s’est déjà largement imposé dans le genre urbain et est l’un des plus grands aujourd’hui avec sa petite amie, l’espagnole Rosalía, qui le « casse » également avec ses thèmes musicaux.

L’expérience arrive au spectacle aux mains de Yandel, un artiste connu depuis 1998 et qui compte une infinité de chansons qui cartonnent dans le monde entier, notamment aux côtés de son duo, Wisin.

Le producteur a travaillé pendant de nombreuses années aux côtés des plus grands exposants urbains d’Amérique latine et s’est offert le luxe de créer le label NEON16, qui offrira un contrat au gagnant de cette émission de téléréalité.

L’homme d’affaires et producteur colombien, fort d’une longue expérience dans le monde de la musique, a rejoint Tainy et les deux ont créé NEON16, l’un des principaux labels pour les artistes qui débutent.

A noter que les deux derniers sont les créateurs du label NEON16, qui proposera un contrat à la star qui, finalement, l’emporte sur ses rivaux et obtient la première place.

Rauw Alejandro est l’un des juges du programme (Photo : Rauw Alejandro / Instagram)

QUAND « LA FIRMA » LANCE-T-ELLE ?

Netflix a déjà tout prêt pour la première de sa nouvelle réalité musicale, « La firma ». Selon la société américaine, cette nouvelle émission est à voir sur sa plateforme numérique à partir de ce mardi 4 avril, partout dans le monde.

COMMENT VOIR « LA SIGNATURE » ?

Pour assister à ce qui se passe dans chacun des épisodes de la téléréalité musicale, il suffit d’avoir un compte Netflix actif et d’entrer dans sa rubrique dès ce mardi 4 avril.

BANDE-ANNONCE DE « LA FERME »

Regardez l’aperçu de « The Firm », la nouvelle émission de téléréalité de Netflix.