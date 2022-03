De quoi s’agit-il et comment regarder « Pachinko », la nouvelle série de Lee Min Ho

Basé sur le roman du même nom de 2017 de l’auteur sud-coréen-américain Min Jin Lee, « Pachinko » est une série dramatique coréenne et canadienne. AppleTV+ Prévu pour une sortie le 25 mars 2022, relatant les espoirs et les rêves d’une famille de quatre générations alors qu’ils quittent leur patrie dans une quête indomptable pour survivre et prospérer.

Ce drame romantique épique met en vedette Yuh-Jung Youn, Lee Minho et Minha Kim. Le casting est complété par Kaho Minami, Jung Woong-in, Jimmi Simpson, Anna Sawai, Jin Ha, entre autres.

Le tournage de « Pachinko» a débuté le 26 octobre 2020 en Corée, au Japon et aux États-Unis, et s’est terminé en décembre 2020 à Busan et en Corée du Sud. Le 6 février 2021, le tournage a repris à Vancouver et s’est terminé le 9 avril de la même année.

Kim Min-ha en Sunja et Lee Min Ho en Koh Hansu dans « Pachinko » (Photo : Apple TV+)

QU’EST-CE QUE « PACHINKO » ?

« Pachinko» se déroule en 1900, dans un petit village de pêcheurs insulaire du district de Yeongdo, près de la ville de Busan, une fille nommée Sunja est née. À l’âge de 16 ans, elle tombe amoureuse d’un bel inconnu sur le rivage près de chez elle.

Il s’agit de Koh Hansu, qui est un Zainichi, c’est-à-dire un Coréen résidant au Japon. Bien qu’il soit un riche homme d’affaires, il est lié aux Yakuza, la mafia japonaise, et pour couronner le tout, il est marié.

Après être tombée enceinte, Sunja n’a d’autre choix que d’accepter la demande en mariage d’un ministre de passage au Japon. Cette résolution la conduira à faire face à des situations compliquées.

Minha Kim, qui joue la version plus jeune de Sunja, a expliqué à El Español que, pour comprendre l’histoire du protagoniste de « Pachinko”, “Il a dû écouter de nombreuses histoires de sa grand-mère, qui avait l’expérience d’avoir vécu cette époque. Ensuite, il était plus facile de se mettre à la place de Sunja et de jouer ce rôle, car si le personnage est capable d’abriter beaucoup de pouvoir en elle, elle peut aussi être vulnérable à d’autres moments.”.

REMORQUE « PACHINKO »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « PACHINKO »

Youn Yuh-jung dans le rôle de Sunja dans sa vieillesse.

Kim Min-ha dans le rôle de Sunja à l’adolescence.

Jeon Yu-na dans le rôle de Sunja dans son enfance.

Lee Min Ho dans le rôle de Koh Hansu.

Jung Eun-chae comme Kyunghee

Kaho Minami comme Etsuko

Jung Woong-in.

Jimmi Simpson dans le rôle de Tom Andrews.

Jeon Yu-na dans le rôle de Sunja dans son enfance dans « Pachinko » (Photo : Apple TV+)

QUAND « PACHINKO » SERA-T-IL PREMIÈRE ?

Les trois premiers épisodes dePachinko”, produit en trois langues, coréen, japonais et anglais, sera présenté en première le 25 mars 2022 au AppleTV+. Un épisode sera ensuite diffusé chaque vendredi jusqu’au 29 avril 2022.