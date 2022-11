De quoi s’agit-il et comment regarder la saison 5 de « The Crown » sur Netflix

Ongle nouvelle saison de « The Crown » est sur le point de rejoindre le catalogue de la plateforme de streaming Netflix. Ainsi, les adeptes de la production qui retrace la vie de Reine Elizabeth II depuis leur mariage en 1947 ils vont pouvoir découvrir de nouveaux événements qui Ils ont marqué leur histoire.

Comme vous le savez, ce projet est basé sur « L’auditoire »la célèbre pièce de Pierre Morgan. De plus, il a été récompensé d’innombrables fois lors de galas tels que le Emmys, Golden Globes, BAFTA TV Awards et de nombreux autres événements importants.

Ensuite, Que va-t-il se passer dans cet épisode de fiction ? Ensuite, savoir de quoi il s’agit Oui comment voir les nouveaux chapitres de la série saison 5 « La Couronne » sur Netflix.

DE QUOI PARLE LA SAISON 5 DE « THE CROWN » ?

La cinquième saison de « La Couronne » couvre la période entre 1991 et 1997. Il présente ainsi les événements survenus sous le gouvernement de Jean Major Quoi Premier ministrey compris la guerre médiatique qu’ils ont menée Diane et Charlesla détérioration de leur mariage et la mort tragique du souvenir La princesse de Wale.

Il convient de préciser que le couple s’est séparé en 1992 et divorcée en mille neuf cent quatre vingt seizeun an avant Diane mort dans un accident de voiture choquant.

Selon le synopsis officiel de Netflixdans cette livraison, le famille royale fait face à son plus grand défi à ce jour, alors que le public remet ouvertement en question son rôle dans le Grande Bretagne des années 90.

« Comme la reine Elizabeth II (Imelda Staunton) s’approche de la 40e anniversaire son ascension au trône, il repense à un règne qui s’est étendu 9 premiers ministres, l’avènement de la télévision de masse et le déclin de l’Empire britannique. Cependant, de nouveaux défis pointent à l’horizon. L’effondrement de l’Union soviétique et le transfert de souveraineté à Hong Kong signalent un changement sismique dans l’ordre international qui présente à la fois des obstacles et des opportunités. Pendant ce temps, les problèmes se préparent plus près de chez nous”annonce la plateforme.

Dominic West et Elizabeth Debicki dans une scène de la cinquième saison de « The Crown » (Photo; Netflix)

En ce sens, la saison montre que le prince Charles (Dominique West) fait pression sur sa mère pour qu’il divorce Diana (Elizabeth Debicki), qui présente une crise constitutionnelle de la monarchie. De plus, la publication d’un livre expose les fissures dans le Maison de Windsor.

En fin de compte, les tensions augmenteront lorsque Mohamed Al Fayed (Salim Daw) arrive sur les lieux. Poussé par son désir d’être accepté, il exploite sa richesse et son pouvoir pour tenter de l’amener, lui et son fils, Dodi (Khalid Abdalla) ont un siège à la table royale.

La famille royale lors de la cinquième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « THE CROWN » – SAISON 5

QUAND ET À QUELLE HEURE FAIT LA PREMIÈRE DE LA SAISON 5 DE « THE CROWN » ?

« La Couronne 5 » premières le mercredi 9 novembre 2022 dans Netflix un 3h (ET), 12h (PT) et 8h (BST).

Selon ces créneaux horaires, ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Calendrier par pays

Mexique: 02h00.

02h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Le Chili: 03h00.

03h00. Bolivie: 03h00.

03h00. Paraguay : 03h00.

03h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 09h00.

Imelda Staunton et Jonathan Pryce, interprètes respectifs de la reine Elizabeth II et du duc Felipe dans la cinquième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « THE CROWN » – SAISON 5 ?

Saison 5 de « La Couronne » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix à compter de sa date de sortie. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter des nouveaux chapitres de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Affiche de la nouvelle saison de « The Crown » avec Imelda Staunton (Photo : Netflix)

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA CINQUIÈME SAISON DE « THE CROWN » ?

Comme lors de ses saisons précédentes, Le cinquième volet de « The Crown » compte 10 épisodes. Ensuite, nous révélons le nom de chacun d’entre eux :

Syndrome de la reine Victoria Le système Mou Mou Annus horribilis La voie à suivre Maison Ipatiev Terre sans femme Poudre à canon couple 31 Désaffecté

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE CROWN » – SAISON 5 ?

Un nouveau groupe d’acteurs sont ceux qui font partie du casting de la cinquième saison de « La Couronne ». De cette façon, nous présentons le nom des personnages principaux de l’histoire:

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II

Elizabeth Debicki comme Diana, princesse de Galles

Dominic West comme Charles, prince de Galles

Jonathan Pryce comme prince Philip, duc d’Édimbourg

Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret

Jonny Lee Miller comme John Major

Dominic West dans le rôle de Charles, prince de Galles, dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LA COURONNE »

