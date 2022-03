De quoi s’agit-il et comment regarder « Halo », la nouvelle série Paramount+

Basée sur la franchise de jeux vidéo du même nom, « Halo » est une série de science-fiction développée par Kyle Killen et Steven Kane pour Paramount+. La production mettant en vedette Pablo Schreiber et Jen Taylor suit une guerre du 26ème siècle entre le Commandement spatial des Nations Unies et le Covenant, une alliance théocratique-militaire de diverses races extraterrestres avancées.

Le tournage a commencé en Ontario, au Canada, en octobre 2019 et le processus de post-production des cinq premiers épisodes a été affecté par la pandémie de Covid-19. Enfin, le tournage a pleinement repris à Budapest en février 2021.

« Halo» n’est pas la première adaptation de la franchise vidéoludique. En 2007, une série de trois courts métrages réalisés par Neill Blomkamp intitulée « Halo : Landfall » est sortie. Pour sa part, en 2012, Netflix a publié « Halo 4: Forward Unto Dawnen », une série d’épisodes de 15 minutes, qui ne sont plus disponibles.

Alors qu’en 2014 une série de cinq épisodes a été présentée avec la Master Chief Collection sur Xbox One, il s’agit de « Halo : Nightfall », qui est disponible à l’achat ou à la location sur le Xbox Store.

John-117 est un imposant super-soldat génétiquement modifié connu sous le nom de Spartan-117 (Photo : Halo/ Paramount+)

QU’EST-CE QUE « HALO » ?

Selon le synopsis officiel, «Présentant une dramatisation du conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et la menace extraterrestre connue sous le nom de The Covenant, ‘Halo : la série‘ racontera une intrigue d’histoires personnelles pleines d’action, d’aventure et une riche vision de l’avenir.

Dans une guerre pour la survie de l’humanité, notre arme la plus meurtrière est aussi notre plus grand espoir. Découvrez Master Chief, Cortana, le Covenant et d’autres Silver Team Spartans dans la bande-annonce épique de la série Halo de Paramount+. Trouvez le Halo, gagnez la guerre”.

Pour sa part, la productrice exécutive Kiki Wolfkill a noté qu’il s’agit d’une histoire autonome non canon inspirée de la franchise de jeux et qu’elle n’est pas destinée à être une adaptation directe des jeux vidéo.

BANDE-ANNONCE « HALO »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « HALO »

Pablo Schreiber comme officier marinier John-117

Natascha McElhone dans le rôle du Dr Catherine Elizabeth Halsey

Yerin Ha comme Kwan Ha Boo

Charlie Murphy comme Makee

Shabana Azmi dans le rôle de l’amiral Margaret Parangosky

Bokeem Woodbine comme Soren-066

Olive Grey en tant que Miranda Keyes

Kate Kennedy comme Kai-125

Natasha Culzac comme Riz-028

Bentley Kalu comme Vannak-134

Danny Sapani comme capitaine Jacob Keyes

Jen Taylor comme Cortana

Yerin Ha dans le rôle de Kwan Ha Boo dans la première saison de « Halo » (Photo : Paramount+)

QUAND SERA-T-IL PREMIÈRE ET COMMENT REGARDER « HALO » ?

« Halo”, qui comptera neuf épisodes, sera présenté en première jeudi 24 mars au Paramount+ aux États-Unis et dans d’autres régions où le service de streaming est disponible.

La série sera donc visible sur Sky au Royaume-Uni, avec Paramount+ bientôt disponible sur les plateformes Sky Q et Sky Glass du diffuseur.

Le 16 février 2022, primordial renouvelé »Halo» pour une deuxième saison.