De quoi s’agit-il de Let it go, le film le plus regardé sur Netflix aujourd’hui

Diane Lane et Kevin Costner jouent dans une production dramatique sortie en 2020. Pourquoi est-elle devenue un tube trois ans plus tard ?

© IMDbDiane Lane et Kevin Costner jouent dans Let It Go.

le catalogue de Netflix Il regorge de productions originales conçues exclusivement pour être appréciées sur la plateforme de streaming. Cependant, à plus d’une occasion, certains contenus d’autres distributeurs parviennent à faire partie de l’offre et même à se positionner comme les plus vus. C’est le cas de Laisse le allerle film le plus regardé en ce moment sur le service d’abonnement.

Créé en 2020la bande a été écrite et réalisée par Thomas Bezucha. Diane Lane et Kevin Costner Ce sont les personnages chargés de diriger cette histoire intrigante adaptée aux personnes de plus de 16 ans. Distribué par Caractéristiques de mise au pointC’était l’un des nombreux films dont la sortie a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, n’obtenant pas beaucoup de reconnaissance à l’époque.

Pourtant, les utilisateurs de Netflix ont trouvé ce bijou dans le catalogue et l’ont rapidement placé dans le Top 10. Pourquoi est-il si captivant ? en solo 1 heure et 54 minutesla fiction réalise une adaptation plus que divertissante du roman homonyme de Larry Watson publié en 2013. Sachez de quoi il s’agit!

+ À propos de Let It Go Netflix

Diane Lane et Kevin Costner jouent Margaret et George Blackledge, un mariage dévasté par la mort de leur fils. Il n’a pas été facile pour eux de dire au revoir à leur héritier et la vie de ce shérif à la retraite et de sa femme s’effondre lorsqu’ils découvrent que leur unique petit-fils pourrait avoir des ennuis.

« Lorsque leur fils meurt et que leur fille se remarie avec un homme violent, un couple de personnes âgées est déterminé à sauver leur petit-fils de sa puissante nouvelle famille »souligne le synopsis de ce titre brut qui a obtenu un excellent accueil du public amateur de productions dramatiques.

+ Le casting de Let It Go sur Netflix

Diane Lane est Margaret Blackledge

Kevin Costner est George Blackledge

Kayli Carter est Lorna Blackledge

Lesley Manville est Blanche Weboy

Will Brittain est Donnie Weboy

Jeffrey Donovan est Bill Weboy

Booboo Stewart est Peter Dragswolf

