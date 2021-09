De quoi rêvait Dwayne Johnson avant de devenir catcheur et acteur ?

Dwayne Johnson a une histoire de vie intéressante qui, dans un chapitre, l’a trouvé avec sept dollars en poche et aucun avenir devant lui. Puis, comme le Phénix, il renaît de ses cendres pour donner vie à son personnage. Le Rocher dans la Divertissement de lutte mondiale, un travail qui a servi d’étape avant le grand saut de sa carrière : le monde d’Hollywood. Ainsi, il est devenu l’un des acteurs les plus en vue de l’industrie.

Selon la publication Forbes, l’interprète a été l’acteur le mieux payé pendant deux années consécutives, avec un montant estimé à 87,5 millions de dollars. Impressionnant! Cependant, son héritage a peu à voir avec les stars d’Hollywood. Son père était un lutteur bien connu : Soul Man.Depuis 1991, quand il a pris sa retraite, il a entraîné son fils à faire partie de la WWE.

Une vie de cinéma !

lutteur de la WWE. Méga star de cinéma. Une vie cinématographique et une carrière professionnelle enviable. Mais peu savent que Dwayne Johnson il avait en fait un autre rêve sur son avenir. Que voulait être l’interprète de renom ? Son objectif de jeunesse était de faire partie de la INC. « Mon professeur et conseiller en justice pénale, le Dr Paul Cromwell, m’a convaincu que le meilleur agent pour se rendre à l’agence était un diplômé en droit.», a-t-il compté. Mais il ne l’a pas obtenu à cause de « tes bonnes notes”.

Les tournants de la vie ont trouvé Johnson avec un autre objectif : atteindre le NFL en tant que joueur de football professionnel. J’étais une bourse dans le Université de Miami Pour être un athlète qualifié, cependant, ce sort a été frustré car il a subi des blessures constantes et a également été renvoyé du club canadien des Stampeders de Calgary. Il a terminé ses études générales en criminologie et en physiologie à l’institution susmentionnée.

Ses amis réussissaient déjà dans la vie alors qu’il n’avait que sept dollars en poche. Bien qu’il n’ait pas réalisé son aspiration à atteindre le INC, le monde du catch lui a donné une popularité qu’il a su exploiter avec intelligence jusqu’à atteindre Hollywood et passer de « crapaud d’un autre puits« à l’un des acteurs les mieux payés et les plus convaincants de l’industrie. Applaudissements !